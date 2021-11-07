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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Атлетико Паранаэнсе
Брагантино - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 07 ноября 2021
Брагантино
07.11.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
60'
Марсиньо
90+1'
П. Роша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Атлетико Паранаэнсе
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
П. Роша
Пас отдал
Никао
Желтая карточка
Натан
86'
Замена
П. Габриэл
️️️️
Хелиньо
76'
Желтая карточка
Рамирес
75'
73'
Замена
V. Alessandro Mingotti
️️️️
Биссоли
72'
Желтая карточка
Биссоли
60'
ГОЛ! 0:1!
Марсиньо
60'
Замена
П. Роша
️️️️
Л. Читтадини
48'
Желтая карточка
З. Ивалдо
28'
Желтая карточка
Л. Читтадини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
37
Артур
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
4
Натан
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
15
Итало
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
7
Биссоли
ЦФ
11
Никао
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Брагантино
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
43
Luciano
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
1
Júlio Césár
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
13
Педро Энрике
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
7
Jader
ЦП
42
Luiz Fernando
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
1-1-5
15
Бруно
7
Рамирес
28
Куэльо
15
Итало
25
Силва
11
Хелиньо
4
Натан
5
23
Сантос
16
Абнер
27
Зе Ивалдо
2
Марсиньо
5
Энрике
44
Хелено
11
Хелиньо
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
11
Хелиньо
18
Читтадини
32
Роша
32
Роша
18
Читтадини
7
Биссоли
32
32
7
Биссоли
Остались в запасе
Брагантино
Атлетико Паранаэнсе
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
43
Luciano
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
1
Júlio Césár
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
13
Педро Энрике
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
7
Jader
ЦП
42
Luiz Fernando
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
43
Luciano
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
1
Júlio Césár
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Остались в запасе
13
Педро Энрике
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
7
Jader
ЦП
42
Luiz Fernando
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Брагантино - Атлетико Паранаэнсе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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