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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Брагантино
Атлетико Паранаэнсе - Брагантино: обзор матча 09 октября 2023
Атлетико Паранаэнсе
09.10.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Брагантино
42'
Пабло
34'
Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Брагантино
Желтая карточка
А. Каноббио
90'
+1
Замена
Т. Андраде
️️️️
Т. Куэльо
90'
Замена
Л. Арриагада
️️️️
Пабло
85'
79'
Желтая карточка
R.
Замена
А. Сантана
️️️️
Эрик
75'
Замена
У. Моура
️️️️
Фернандиньо
75'
Замена
Ромуло
️️️️
Б. Запелли
74'
68'
Замена
Л. Кандидо
️️️️
М. Фернандес
67'
Желтая карточка
Адерлан
58'
Замена
Т. Борбас
️️️️
Э. Саша
52'
Замена
Густавиньо
️️️️
Рамирес
46'
Замена
I. Laquintana
️️️️
Хелиньо
46'
Замена
R.
️️️️
Ж. Силва
Желтая карточка
Фернандиньо
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Пабло
Пас отдал
Б. Запелли
42'
34'
ГОЛ! 0:1!
Рамирес
Пас отдал
М. Фернандес
14'
Желтая карточка
Ж. Капишаба
10'
Желтая карточка
Хелиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
25
Кака
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
54
Chiqueti
ЦП
87
Daniel Martins
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
45
Lucas Belezi
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Брагантино
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
46
Густаво Энрике
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
7
Соррисо
ЛВ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
31
Raul
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
3-4-2-1
24
Бенто
25
Кака
37
Эскивель
27
Роша
14
Эрик
15
Буэно
10
Запелли
5
Фернандиньо
28
Куэльо
17
Каноббио
92
Пабло
4-1-2-2-1
1
Клейтон
3
Реалпе
3
Ортис
13
Адерлан
29
Капишаба
25
Силва
35
Фернандес
7
Рамирес
11
Хелиньо
28
Витиньо
8
Саша
5
Фернандиньо
5
Моура
5
Моура
5
Фернандиньо
14
Эрик
80
Сантана
80
Сантана
14
Эрик
28
Куэльо
11
Андраде
11
Андраде
28
Куэльо
92
Пабло
16
Арриагада
16
Арриагада
92
Пабло
10
Запелли
40
Ромуло
40
Ромуло
10
Запелли
35
Фернандес
36
Кандидо
36
Кандидо
35
Фернандес
11
Хелиньо
77
77
11
Хелиньо
7
Рамирес
22
Густавиньо
22
Густавиньо
7
Рамирес
25
Силва
31
31
25
Силва
8
Саша
18
Борбас
18
Борбас
8
Саша
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Брагантино
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
54
Chiqueti
ЦП
87
Daniel Martins
ЦП
45
Lucas Belezi
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
30
Лукао
ВР
46
Густаво Энрике
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
19
Бруниньо
АП
7
Соррисо
ЛВ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
54
Chiqueti
ЦП
87
Daniel Martins
ЦП
45
Lucas Belezi
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
46
Густаво Энрике
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
19
Бруниньо
АП
7
Соррисо
ЛВ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Брагантино
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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