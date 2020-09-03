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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Брагантино
Атлетико Паранаэнсе - Брагантино: обзор матча 03 сентября 2020
Атлетико Паранаэнсе
03.09.2020, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Брагантино
17'
G.
29'
Клаудиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Брагантино
Желтая карточка
Келлвен
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
B. Tubarão
Замена
Ричард
️️️️
Биссоли
81'
Замена
W.
️️️️
W.
81'
80'
Желтая карточка
Клаудиньо
79'
Замена
U. Correia
️️️️
Р. Риллер
Замена
Кристиан
️️️️
Эрик
68'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
G.
68'
61'
Замена
Итало
️️️️
Ж. Уртадо
61'
Замена
B. Tubarão
️️️️
L.
Желтая карточка
W.
55'
29'
ГОЛ! 1:1!
Клаудиньо
Пас отдал
M. Jesus
ГОЛ! 1:0!
G.
Пас отдал
Эрик
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
14
Эрик
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
5
Wellington
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Брагантино
1
Клейтон
ВР
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
10
Matheus Jesus
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
0
Leandrinho
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Атлетико Паранаэнсе
96
Карлос Эдуардо
ВР
13
Жандрей
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
25
Ричард
ОП
18
Кристиан
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
9
Walter
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
53
Морато
ПВ
15
Итало
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
31
Raul
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
4-2-1-3
23
Сантос
16
Абнер
5
Халтер
5
Энрике
12
Келлвен
14
Эрик
18
Читтадини
7
Педро Габриэл
7
Биссоли
49
5
3-1-1-2-3
1
Клейтон
3
Реалпе
3
Ортис
13
Адерлан
28
Риллер
10
37
Артур
33
Клаудиньо
6
9
Уртадо
0
5
9
9
5
49
96
Эдуардо
96
Эдуардо
49
14
Эрик
18
Кристиан
18
Кристиан
14
Эрик
7
Биссоли
25
Ричард
25
Ричард
7
Биссоли
9
Уртадо
15
Итало
15
Итало
9
Уртадо
28
Риллер
8
8
28
Риллер
0
20
20
0
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Брагантино
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
13
Жандрей
ВР
25
Léo Gomes
ЦФ
55
Fernando Canesin
ЦП
Главный тренер
Милтон Мендес
53
Морато
ПВ
70
Luis Phelipe
ЦФ
31
Raul
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
17
Weverton
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Остались в запасе
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
13
Жандрей
ВР
25
Léo Gomes
ЦФ
55
Fernando Canesin
ЦП
Остались в запасе
53
Морато
ПВ
70
Luis Phelipe
ЦФ
31
Raul
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
17
Weverton
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Брагантино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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