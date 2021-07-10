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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Брагантино
Атлетико Паранаэнсе - Брагантино: обзор матча 10 июля 2021
Атлетико Паранаэнсе
10.07.2021, суббота, 23:30
Бразилия. Серия А, 11 тур
2 : 2
Завершен
Брагантино
45+2'
Никао
70'
Д. Теранс
28'
Алеррандро
80'
Итало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Брагантино
86'
Желтая карточка
Ж. Силва
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Кристиан
84'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
М. Баби
84'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Д. Теранс
81'
80'
ГОЛ! 2:2!
Итало
Пас отдал
Л. Эвангелиста
75'
Замена
L.
️️️️
Б. Пракседес
75'
Замена
Гилерме
️️️️
Веверсон
74'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Рамирес
72'
Желтая карточка
Хелиньо
ГОЛ! 2:1!
Д. Теранс
Пас отдал
Витиньо
70'
68'
Замена
Итало
️️️️
Алеррандро
61'
Замена
П. Габриэл
️️️️
Артур
47'
Желтая карточка
Артур
ГОЛ! 1:1!
Никао
Пас отдал
Д. Теранс
45'
+2
28'
ГОЛ! 0:1!
Алеррандро
Пас отдал
Б. Пракседес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
30
Николас
ЛЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Ричард
ОП
18
Кристиан
ЦП
80
Давид Теранс
АП
11
Никао
АП
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Брагантино
1
Клейтон
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
7
Рамирес
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
37
Артур
ПВ
11
Хелиньо
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Атлетико Паранаэнсе
96
Карлос Эдуардо
ВР
98
Андерсон Пайшао
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
14
Эрик
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
10
Jadson
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
31
Denner Melz
ЦФ
Брагантино
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
15
Итало
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Бенто
30
Николас
44
Хелено
27
Зе Ивалдо
2
Марсиньо
25
Ричард
18
Кристиан
28
Витиньо
11
Никао
80
Теранс
17
Баби
3-2-3-2
1
Клейтон
4
Натан
15
Бруно
26
Веверсон
30
Эвангелиста
7
Рамирес
11
Хелиньо
25
Пракседес
37
Артур
17
9
Алеррандро
18
Кристиан
79
Кайзер
79
Кайзер
18
Кристиан
80
Теранс
96
Эдуардо
96
Эдуардо
80
Теранс
17
Баби
18
Читтадини
18
Читтадини
17
Баби
9
Алеррандро
15
Итало
15
Итало
9
Алеррандро
37
Артур
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
37
Артур
7
Рамирес
25
Силва
25
Силва
7
Рамирес
25
Пракседес
0
0
25
Пракседес
26
Веверсон
31
Гилерме
31
Гилерме
26
Веверсон
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Брагантино
14
Эрик
ЦП
10
Jaderson
ЦФ
12
Келлвен
ПЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
98
Андерсон Пайшао
ВР
31
Denner Melz
ЦФ
10
Jadson
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
Главный тренер
Милтон Мендес
19
Chrigor
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
6
Edimar
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
12
Майкон
ВР
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
14
Эрик
ЦП
10
Jaderson
ЦФ
12
Келлвен
ПЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
98
Андерсон Пайшао
ВР
31
Denner Melz
ЦФ
10
Jadson
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
Остались в запасе
19
Chrigor
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
6
Edimar
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
12
Майкон
ВР
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Брагантино
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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