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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Атлетико Паранаэнсе
Брагантино - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 22 октября 2022
Брагантино
22.10.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 33 тур
4 : 2
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
5'
Рамирес
37'
W. Popó
45+4'
Л. Кандидо
90'
Л. Кандидо
64'
В. Буэно
67'
Витиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Атлетико Паранаэнсе
Замена
Рамон
️️️️
Артур
90'
+5
90'
+4
Замена
Ромуло
️️️️
Абнер
ГОЛ! 4:2!
Л. Кандидо
Пас отдал
Йоран
90'
67'
ГОЛ! 3:2!
Витиньо
Пас отдал
Абнер
66'
Желтая карточка
П. Энрике
64'
ГОЛ! 3:1!
В. Буэно
Пас отдал
Абнер
Замена
G. Novaes
️️️️
Рамирес
62'
Замена
Йоран
️️️️
Соррисо
62'
62'
Замена
У. Моура
️️️️
Эрик
62'
Замена
В. Буэно
️️️️
Т. Куэльо
60'
Желтая карточка
Т. Хелено
Замена
К. Эдуардо
️️️️
W. Popó
50'
46'
Замена
В. Роке
️️️️
Д. Теранс
46'
Замена
Витиньо
️️️️
А. Каноббио
45'
+4
Желтая карточка
Абнер
ГОЛ! 3:0!
Л. Кандидо
45'
+4
ГОЛ! 2:0!
W. Popó
37'
ГОЛ! 1:0!
Рамирес
Пас отдал
W. Popó
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
37
Артур
ПВ
9
Werik Popó
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
31
Raul
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
80
Давид Теранс
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
92
Пабло
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
19
Бруниньо
ЦП
48
Натан Камарго
ЦП
19
Йоран
ЦП
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
33
Welliton
ЦФ
48
Guilherme
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
15
Витор Буэно
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
18
Кристиан
ЦП
40
Ромуло
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
4-1-1-5
36
Кандидо
15
Ломонако
4
Натан
13
Адерлан
7
Рамирес
37
Артур
1
Клейтон
7
Соррисо
31
25
Силва
9
3-2-3-2
24
Бенто
12
Келлвен
5
Энрике
16
Абнер
14
Эрик
80
Сантана
17
Каноббио
80
Теранс
28
Куэльо
44
Хелено
92
Пабло
37
Артур
13
Рамон
13
Рамон
37
Артур
7
Соррисо
19
Йоран
19
Йоран
7
Соррисо
7
Рамирес
39
39
7
Рамирес
9
96
Эдуардо
96
Эдуардо
9
14
Эрик
5
Моура
5
Моура
14
Эрик
28
Куэльо
15
Буэно
15
Буэно
28
Куэльо
17
Каноббио
28
Витиньо
28
Витиньо
17
Каноббио
16
Абнер
40
Ромуло
40
Ромуло
16
Абнер
80
Теранс
9
Роке
9
Роке
80
Теранс
Остались в запасе
Брагантино
Атлетико Паранаэнсе
39
Douglas Mendes
ЦЗ
19
Бруниньо
ЦП
48
Натан Камарго
ЦП
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
33
Welliton
ЦФ
48
Guilherme
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
18
Кристиан
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
39
Douglas Mendes
ЦЗ
19
Бруниньо
ЦП
48
Натан Камарго
ЦП
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
33
Welliton
ЦФ
48
Guilherme
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
18
Кристиан
ЦП
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Брагантино - Атлетико Паранаэнсе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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