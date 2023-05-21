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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Атлетико Паранаэнсе
Брагантино - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 21 мая 2023
Брагантино
21.05.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
16'
Э. Саша
86'
Т. Борбас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Атлетико Паранаэнсе
Желтая карточка
Ж. Силва
90'
+6
86'
Желтая карточка
Т. Андраде
ГОЛ! 2:0!
Т. Борбас
86'
85'
Желтая карточка
А. Каноббио
Замена
Адерлан
️️️️
Гилерме
81'
80'
Желтая карточка
Мадсон
71'
Замена
Пабло
️️️️
Т. Куэльо
Замена
Т. Борбас
️️️️
Э. Саша
71'
71'
Замена
Т. Андраде
️️️️
Виллиан
Замена
Ж. Силва
️️️️
М. Фернандес
71'
64'
Замена
Фернандиньо
️️️️
У. Моура
63'
Замена
В. Роке
️️️️
Д. Теранс
63'
Замена
А. Каноббио
️️️️
В. Буэно
Замена
Рамирес
️️️️
Хелиньо
61'
Желтая карточка
Клейтон
21'
ГОЛ! 1:0!
Э. Саша
Пас отдал
Л. Эвангелиста
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
19
Бруниньо
АП
11
Хелиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
80
Давид Теранс
АП
11
Виллиан
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Брагантино
30
Лукао
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
25
Жадсом Силва
ОП
55
Эвертон
ЦП
30
Генри Москера
ЦП
7
Рамирес
ЦП
33
Talisson
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
22
Густавиньо
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
5
Педро Энрике
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
12
Фернандо
ЦЗ
14
Эрик
ЦП
18
Кристиан
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
24
Лео Линк
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
1-2-3-4
1
Клейтон
3
Сантос
35
Фернандес
30
Эвангелиста
28
Витиньо
19
Бруниньо
11
Хелиньо
8
Саша
31
Гилерме
3
Реалпе
34
Уртадо
3-1-2-2-2
24
Бенто
12
Келлвен
4
Фелипе
22
Мадсон
5
Моура
80
Сантана
15
Буэно
80
Теранс
28
Куэльо
27
Зе Ивалдо
11
Виллиан
31
Гилерме
13
Адерлан
13
Адерлан
31
Гилерме
35
Фернандес
25
Силва
25
Силва
35
Фернандес
11
Хелиньо
7
Рамирес
7
Рамирес
11
Хелиньо
8
Саша
18
Борбас
18
Борбас
8
Саша
5
Моура
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
5
Моура
15
Буэно
17
Каноббио
17
Каноббио
15
Буэно
28
Куэльо
92
Пабло
92
Пабло
28
Куэльо
11
Виллиан
11
Андраде
11
Андраде
11
Виллиан
80
Теранс
9
Роке
9
Роке
80
Теранс
Остались в запасе
Брагантино
Атлетико Паранаэнсе
30
Лукао
ВР
55
Эвертон
ЦП
30
Генри Москера
ЦП
33
Talisson
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
22
Густавиньо
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
5
Педро Энрике
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
12
Фернандо
ЦЗ
14
Эрик
ЦП
18
Кристиан
ЦП
24
Лео Линк
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
55
Эвертон
ЦП
30
Генри Москера
ЦП
33
Talisson
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
22
Густавиньо
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Остались в запасе
5
Педро Энрике
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
12
Фернандо
ЦЗ
14
Эрик
ЦП
18
Кристиан
ЦП
24
Лео Линк
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Брагантино - Атлетико Паранаэнсе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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