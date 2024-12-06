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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Брагантино
Атлетико Паранаэнсе - Брагантино: обзор матча 06 декабря 2024
Атлетико Паранаэнсе
06.12.2024, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
1 : 2
Завершен
Брагантино
74'
Эрик
14'
Э. Саша
82'
Э. Саша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Брагантино
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Силва
Желтая карточка
Фернандиньо
89'
Замена
L. Di Yorio
️️️️
F.
85'
85'
Замена
Гилерме
️️️️
Линкольн
83'
Желтая карточка
Э. Саша
82'
ГОЛ! 1:2!
Э. Саша
Пас отдал
Ж. Силва
ГОЛ! 1:1!
Эрик
Пас отдал
Б. Запелли
74'
71'
Замена
D. Mendes
️️️️
Х. Уртадо
67'
Замена
Л. Кандидо
️️️️
Ж. Капишаба
Замена
Б. Запелли
️️️️
Кристиан
63'
Замена
Фернандиньо
️️️️
L. Godoy
56'
Замена
Эмерсонн
️️️️
Пабло
55'
Замена
А. Каноббио
️️️️
Никао
55'
46'
Замена
Ж. Силва
️️️️
М. Фернандес
45'
+1
Желтая карточка
М. Фернандес
14'
ГОЛ! 0:1!
Э. Саша
Пас отдал
Х. Уртадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
18
Кристиан
ЦП
11
Никао
АП
45
Lucas Belezi
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
14
Джон Джон
АП
18
Линкольн
АП
17
Vinicinho
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Атлетико Паранаэнсе
42
Matheus Soares
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
8
João Cruz
ЦП
53
Dudu
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
19
Эмерсонн
ЦФ
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
Брагантино
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
49
Kauan Martins
ЦЗ
30
Генри Москера
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
50
Victor Mota
ЦП
22
Густавиньо
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
31
Raul
ЦФ
4-2-2-2
1
29
5
44
Хелено
37
Эскивель
14
Эрик
18
Кристиан
28
Куэльо
11
Никао
92
Пабло
45
4-2-2-2
1
Клейтон
34
Уртадо
5
Энрике
3
Кунья
29
Капишаба
35
Фернандес
30
Эвангелиста
14
Джон Джон
18
Линкольн
8
Саша
17
29
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
29
18
Кристиан
10
Запелли
10
Запелли
18
Кристиан
11
Никао
17
Каноббио
17
Каноббио
11
Никао
92
Пабло
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
92
Пабло
5
9
9
5
29
Капишаба
36
Кандидо
36
Кандидо
29
Капишаба
18
Линкольн
31
Гилерме
31
Гилерме
18
Линкольн
34
Уртадо
39
39
34
Уртадо
35
Фернандес
25
Силва
25
Силва
35
Фернандес
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Брагантино
42
Matheus Soares
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
8
João Cruz
ЦП
53
Dudu
ЦП
Главный тренер
Весли Карвальо
30
Лукао
ВР
49
Kauan Martins
ЦЗ
50
Victor Mota
ЦП
22
Густавиньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
42
Matheus Soares
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
8
João Cruz
ЦП
53
Dudu
ЦП
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
49
Kauan Martins
ЦЗ
50
Victor Mota
ЦП
22
Густавиньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Брагантино
1
4
Всего ударов по воротам
22
13
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
15
Офсайды
0
1
Количество передач
383
333
Сейвы
2
6
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
14
7
xG (ожидаемые голы)
1.87
0.83
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
1 : 0
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Арена да Байшада
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