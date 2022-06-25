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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Брагантино
Атлетико Паранаэнсе - Брагантино: обзор матча 25 июня 2022
Атлетико Паранаэнсе
25.06.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 14 тур
4 : 2
Завершен
Брагантино
5'
Эрик
16'
Л. Орехуэла
23'
Ромуло
67'
У. Моура
79'
Алеррандро
81'
Л. Эвангелиста (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Брагантино
Желтая карточка
В. Буэно
89'
Замена
М. Фернандес
️️️️
В. Буэно
89'
Замена
Д. Меркадо
️️️️
Ромуло
89'
81'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Л. Эвангелиста
79'
ГОЛ! 4:1!
Алеррандро
Желтая карточка
Келлвен
78'
Замена
Келлвен
️️️️
Л. Орехуэла
76'
Замена
М. Баби
️️️️
У. Моура
76'
Замена
П. Силес
️️️️
В. Роке
75'
68'
Замена
Мигел
️️️️
Йоран
68'
Замена
Х. Уртадо
️️️️
Адерлан
ГОЛ! 4:0!
У. Моура
67'
Желтая карточка
В. Роке
59'
46'
Замена
Алеррандро
️️️️
Ж. Уртадо
46'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Хелиньо
27'
Желтая карточка
Хелиньо
ГОЛ! 3:0!
Ромуло
23'
ГОЛ! 2:0!
Л. Орехуэла
16'
ГОЛ! 1:0!
Эрик
Пас отдал
В. Буэно
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
16
Абнер
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
15
Витор Буэно
ЦП
14
Эрик
ЦП
40
Ромуло
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
37
Артур
ПВ
11
Хелиньо
ПВ
1
Клейтон
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
3
Деде
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
8
Пабло Силес
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
20
Брайан Гарсия
ЦП
17
Джон Меркадо
ПВ
24
Лео Линк
ЦФ
19
Эмерсонн
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
25
Бруно Пракседес
АП
30
Лукао
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
3-3-2-2
24
Бенто
13
Энрике
22
Эрнандес
4
Фелипе
16
Абнер
5
Моура
28
Орехуэла
15
Буэно
14
Эрик
9
Роке
40
Ромуло
4-2-2-3
13
Адерлан
4
Натан
3
Ортис
36
Кандидо
19
Йоран
30
Эвангелиста
11
Хелиньо
37
Артур
31
9
Уртадо
1
Клейтон
28
Орехуэла
12
Келлвен
12
Келлвен
28
Орехуэла
9
Роке
8
Силес
8
Силес
9
Роке
15
Буэно
35
Фернандес
35
Фернандес
15
Буэно
40
Ромуло
17
Меркадо
17
Меркадо
40
Ромуло
5
Моура
17
Баби
17
Баби
5
Моура
13
Адерлан
34
Уртадо
34
Уртадо
13
Адерлан
11
Хелиньо
96
Эдуардо
96
Эдуардо
11
Хелиньо
19
Йоран
99
Мигел
99
Мигел
19
Йоран
9
Уртадо
9
Алеррандро
9
Алеррандро
9
Уртадо
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Брагантино
98
Андерсон Пайшао
ВР
3
Деде
ЦЗ
20
Брайан Гарсия
ЦП
24
Лео Линк
ЦФ
19
Эмерсонн
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
25
Бруно Пракседес
АП
30
Лукао
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
3
Деде
ЦЗ
20
Брайан Гарсия
ЦП
24
Лео Линк
ЦФ
19
Эмерсонн
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
Остались в запасе
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
25
Бруно Пракседес
АП
30
Лукао
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Брагантино
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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