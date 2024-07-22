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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Атлетико Паранаэнсе
Брагантино - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 22 июля 2024
Брагантино
22.07.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
8'
R.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Атлетико Паранаэнсе
90'
+5
Желтая карточка
Габриэль
90'
+2
Желтая карточка
Пабло
88'
Желтая карточка
M. Gamarra
88'
Желтая карточка
Т. Куэльо
86'
Желтая карточка
К. Роша
78'
Замена
Д. Оливейра
️️️️
Кристиан
Замена
Рамирес
️️️️
Ж. Капишаба
78'
Замена
М. Фернандес
️️️️
R.
78'
70'
Желтая карточка
А. Каноббио
60'
Замена
Никао
️️️️
Б. Запелли
57'
Желтая карточка
Кристиан
Замена
D. Mendes
️️️️
Хелиньо
57'
46'
Замена
Пабло
️️️️
Эрик
Красная карточка
Клейтон
45'
+6
Замена
Лукао
️️️️
Линкольн
45'
+6
Желтая карточка
Э. Сантос
18'
ГОЛ! 1:0!
R.
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Линкольн
АП
11
Хелиньо
ПВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
6
Габриэль
ОП
14
Эрик
(К)
ЦП
18
Кристиан
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
Главный тренер
Весли Карвальо
Брагантино
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
30
Генри Москера
ЛВ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
7
Рамирес
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
22
Густавиньо
АП
14
Джон Джон
АП
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
3
Marcos André
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
11
Никао
АП
45
Lucas Belezi
ЦФ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Клейтон
29
Капишаба
3
Сантос
5
Энрике
36
Кандидо
45
Мендес
30
Эвангелиста
18
Линкольн
11
Хелиньо
31
18
Борбас
3-1-2-2
24
Линк
37
Эскивель
27
Роша
15
6
Габриэль
14
Эрик
18
Кристиан
17
Каноббио
10
Запелли
18
Линкольн
30
Лукао
30
Лукао
18
Линкольн
11
Хелиньо
39
39
11
Хелиньо
29
Капишаба
7
Рамирес
7
Рамирес
29
Капишаба
31
35
Фернандес
35
Фернандес
31
10
Запелли
11
Никао
11
Никао
10
Запелли
18
Кристиан
20
Оливейра
20
Оливейра
18
Кристиан
14
Эрик
92
Пабло
92
Пабло
14
Эрик
Остались в запасе
Брагантино
Атлетико Паранаэнсе
31
Гилерме
ЛЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
14
Джон Джон
АП
28
Витиньо
ЛВ
30
Генри Москера
ЛВ
Главный тренер
Педру Кайшинья
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
3
Marcos André
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
45
Lucas Belezi
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
31
Гилерме
ЛЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
14
Джон Джон
АП
28
Витиньо
ЛВ
30
Генри Москера
ЛВ
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
3
Marcos André
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
45
Lucas Belezi
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Брагантино - Атлетико Паранаэнсе
1
1
7
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
7
Угловые удары
2
11
Нарушения
6
14
Офсайды
0
2
Количество передач
305
542
Сейвы
7
2
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.82
1.48
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Denis da Silva Ribeiro Serafim, Brazil
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
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