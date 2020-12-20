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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Атлетико Паранаэнсе
Брагантино - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 20 декабря 2020
Брагантино
20.12.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
26'
Р. Кайзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Атлетико Паранаэнсе
90'
+10
Желтая карточка
W.
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
E.
86'
84'
Замена
L. GonzÃ¡lez
️️️️
Ричард
84'
Замена
W.
️️️️
Р. Кайзер
Желтая карточка
R.
80'
Замена
Т. Андерсон
️️️️
Артур
75'
72'
Желтая карточка
Ричард
70'
Замена
Л. Халтер
️️️️
К. Эдуардо
69'
Желтая карточка
J. Alvarado
68'
Замена
J. Alvarado
️️️️
Кристиан
Замена
Морато
️️️️
B. Tubarão
57'
Замена
Алеррандро
️️️️
Итало
57'
Замена
M. Jesus
️️️️
Рамирес
57'
53'
Желтая карточка
Кристиан
39'
Желтая карточка
З. Ивалдо
26'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кайзер
Желтая карточка
L.
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
31
Raul
ЦФ
15
Итало
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
16
Абнер
ЛЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
25
Ричард
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
18
Кристиан
ЦП
11
Никао
АП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Брагантино
26
Веверсон
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
28
Рикардо Риллер
ОП
10
Matheus Jesus
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
53
Морато
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
55
Fernando Canesin
ЦП
10
Jadson
ЦП
12
Раванелли
АП
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
9
Walter
ЦФ
2-1-2-5
1
Клейтон
13
Адерлан
3
Ортис
7
Рамирес
33
Клаудиньо
37
Артур
4
15
Итало
31
6
20
4-1-2-1-1
23
Сантос
12
Келлвен
44
Хелено
27
Зе Ивалдо
16
Абнер
25
Ричард
18
Читтадини
18
Кристиан
11
Никао
79
Кайзер
15
Итало
9
Алеррандро
9
Алеррандро
15
Итало
37
Артур
19
Андерсон
19
Андерсон
37
Артур
20
53
Морато
53
Морато
20
6
9
Уртадо
9
Уртадо
6
7
Рамирес
10
10
7
Рамирес
96
Эдуардо
5
Халтер
5
Халтер
96
Эдуардо
18
Кристиан
15
15
18
Кристиан
25
Ричард
3
3
25
Ричард
79
Кайзер
9
9
79
Кайзер
Остались в запасе
Брагантино
Атлетико Паранаэнсе
1
Júlio Césár
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
26
Веверсон
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
28
Рикардо Риллер
ОП
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
13
Жандрей
ВР
12
Раванелли
АП
16
Bruno Leite
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
55
Fernando Canesin
ЦП
10
Jadson
ЦП
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
1
Júlio Césár
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
26
Веверсон
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
28
Рикардо Риллер
ОП
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Остались в запасе
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
13
Жандрей
ВР
12
Раванелли
АП
16
Bruno Leite
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
55
Fernando Canesin
ЦП
10
Jadson
ЦП
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Брагантино - Атлетико Паранаэнсе
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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