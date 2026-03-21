«Атлетико Паранаэнсе» – «Коритиба»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.82

21 марта 2026 11:49
Атлетико Паранаэнсе - Коритиба
22 мар. 2026, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 8 тур
1.82
«Коритиба» не проиграет (X2)
22 марта состоится матч 8-го тура бразильской Серии А, в котором «Атлетико Паранаэнсе» примет «Коритибу». Это дерби двух команд из штата Парана. Хозяева нестабильны, гости набрали отличную форму и имеют впечатляющую серию в очных встречах.

«Атлетико Паранаэнсе»

Ураган проводит неровный старт сезона. После 6 туров (матч в запасе) команда набрала 10 очков и занимает 8-е место. «Атлетико» забивает в 3 последних матчах Серии А, но пропускает в 5 последних играх чемпионата и в 8 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти матчах команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустила 7 (в среднем 1.40).

«Коритиба»

Куритиба набрала отличный ход и находится в верхней части таблицы. После 7 туров команда набрала 13 очков и занимает 6-е место. «Коритиба» побеждает в 3 последних матчах Серии А, забивает в 3 последних играх чемпионата и не пропускает в 3 последних матчах. В последних пяти матчах команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 3 (в среднем 0.60). Лучший бомбардир – Педро Роша, забивший 5 голов в 12 матчах.

Факты о командах:

«Атлетико Паранаэнсе»

  • 8-е место в Серии А, 10 очков (матч в запасе)
  • Забивает в 3 последних матчах Серии А
  • Пропускает в 5 последних матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 1.00 забито, 1.40 пропущено

«Коритиба»

  • 6-е место в Серии А, 13 очков
  • Побеждает в 3 последних матчах Серии А
  • Забивает в 3 последних матчах чемпионата
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх: 1.20 забито, 0.60 пропущено
  • Лучший бомбардир – Педро Роша (5 голов)

История личных встреч

«Коритиба» имеет подавляющее преимущество в дерби. Команда не проигрывает в 6 последних очных матчах и не пропускает в 4 последних встречах против «Атлетико Паранаэнсе». В текущем сезоне в рамках Лиги Паранаэнсе 17 января 2026 года «Коритиба» обыграла «Атлетико» со счетом 1:0.

Прогноз на матч «Атлетико Паранаэнсе» – «Коритиба»

«Атлетико Паранаэнсе» испытывает серьезные проблемы в обороне – 8 матчей подряд с пропущенными голами. При этом атака хозяев работает с перебоями (1.00 гола за игру). Против «Коритибы» у «Атлетико» исторически складываются неудачно – 6 матчей без побед.

«Коритиба» находится в отличной форме: 3 победы подряд, надежная оборона (3 матча без пропущенных) и стабильная результативность. Гости имеют психологическое преимущество после 6 матчей без поражений в дерби и будут стремиться продолжить серию.

Учитывая форму команд, оборонительные проблемы хозяев и феноменальную статистику личных встреч, «Коритиба» как минимум не проиграет. При этом гости вряд ли пропустят, учитывая их сухую серию и историю противостояния.

Рекомендованные ставки:

  • «Коритиба» не проиграет (X2) – коэффициент 1.82
  • «Коритиба» не проиграет и тотал меньше 2.5

Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Коритиба Атлетико Паранаэнсе
