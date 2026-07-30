Матч 21 тура бразильской Серии A между «Коринтиансом» и «Атлетико Паранаэнсе» пройдет 31 июля 2026 года в Сан-Паулу на стадионе «Арена Коринтианс». Хозяева занимают девятое место с 28 очками, но имеют впечатляющую домашнюю статистику в очных встречах с этим соперником – четыре победы подряд и три сухих матча кряду. Гости расположились на третьей строчке с 36 баллами, побеждают в четырех последних турах и забивают в пяти матчах подряд, что говорит об их отличной форме. Сможет ли «Атлетико» прервать свою неудачную серию в матчах с «Коринтиансом» и навязать борьбу фавориту на его поле, или хозяева продолжат свое доминирование и укрепят позиции в таблице? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Коринтианс» подходит к игре с серьезным преимуществом в очных встречах: команда побеждает в четырех последних матчах против «Атлетико Паранаэнсе» и не пропускает в трех последних встречах с этим соперником. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1.60 гола и пропускают 1.00, что говорит о сбалансированной игре. Домашняя поддержка на «Арене Коринтианс» должна помочь команде, особенно с учетом их длительной голевой серии – они забивают в восьми последних матчах Серии A подряд. Лучший бомбардир Юри Алберто забил семь мячей в 30 матчах, но его результативность в последнее время снизилась, и атака распределена между другими исполнителями. В прошлом туре «Коринтианс» сыграл вничью с «Баией» (1:1), но до этого разгромил «Ремо» (3:0), что подтверждает их состоятельность против слабых соперников. Однако против топ-команды им будет сложнее.

«Атлетико Паранаэнсе» находится в отличной форме: команда побеждает в четырех последних матчах, забивает в пяти последних турах и в среднем за последние пять игр забивает 1.40 гола, пропуская всего 0.60. Оборона гостей выглядит надежно, а лучший бомбардир Кевин Виверос забил 13 мячей в 23 матчах и является главной угрозой для защиты хозяев. Однако в очных встречах с «Коринтиансом» у «Атлетико» негативная статистика – они не могут победить в четырех последних матчах и не забивают в трех последних встречах с этим соперником. В прошлом туре команда обыграла «Интернасьонал» (2:0), но в гостях против «Коринтианса» им будет сложнее преодолеть психологический барьер.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам, несмотря на более высокое место гостей. «Коринтианс» имеет преимущество домашнего поля и подавляющую статистику очных встреч, тогда как «Атлетико» не может забить этому сопернику в последних матчах. Обе команды имеют стабильную оборону, поэтому матч может завершиться с минимальным количеством голов. Победа «Коринтианса» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Коринтианс» уверенно доминирует, побеждая «Атлетико Паранаэнсе» в четырех последних матчах и не пропуская в трех последних встречах с этим соперником. При этом хозяева стабильно забивают в этих матчах (шесть матчей подряд). Текущая форма «Атлетико» впечатляет, но их неудачная история встреч с «Коринтиансом» и проблемы в атаке против этого соперника указывают на то, что хозяева должны продолжить свою успешную серию.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Коринтианс» одержит минимальную победу над «Атлетико Паранаэнсе», используя преимущество домашнего поля и подавляющую статистику очных встреч. Хозяева редко пропускают в матчах с этим соперником, тогда как гости не могут забить «Коринтиансу» в последних встречах. Ставка на победу хозяев за 1.88 выглядит привлекательной, учитывая их домашнюю форму и историю противостояний. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 21 тура между «Коринтиансом» и «Атлетико Паранаэнсе» состоится 31 июля 2026 года в Сан-Паулу на стадионе «Арена Коринтианс» и начнется в 01:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.