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«Коринтианс» – «Атлетико Паранаэнсе»: кто победит в матче 21 тура чемпионата Бразилии 2026

30 июля 2026 9:29
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе
31 июл. 2026, пятница 01:30 | Бразилия. Серия А, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Победа «Коринтианс»
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Матч 21 тура бразильской Серии A между «Коринтиансом» и «Атлетико Паранаэнсе» пройдет 31 июля 2026 года в Сан-Паулу на стадионе «Арена Коринтианс». Хозяева занимают девятое место с 28 очками, но имеют впечатляющую домашнюю статистику в очных встречах с этим соперником – четыре победы подряд и три сухих матча кряду. Гости расположились на третьей строчке с 36 баллами, побеждают в четырех последних турах и забивают в пяти матчах подряд, что говорит об их отличной форме. Сможет ли «Атлетико» прервать свою неудачную серию в матчах с «Коринтиансом» и навязать борьбу фавориту на его поле, или хозяева продолжат свое доминирование и укрепят позиции в таблице? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Коринтианс» подходит к игре с серьезным преимуществом в очных встречах: команда побеждает в четырех последних матчах против «Атлетико Паранаэнсе» и не пропускает в трех последних встречах с этим соперником. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1.60 гола и пропускают 1.00, что говорит о сбалансированной игре. Домашняя поддержка на «Арене Коринтианс» должна помочь команде, особенно с учетом их длительной голевой серии – они забивают в восьми последних матчах Серии A подряд. Лучший бомбардир Юри Алберто забил семь мячей в 30 матчах, но его результативность в последнее время снизилась, и атака распределена между другими исполнителями. В прошлом туре «Коринтианс» сыграл вничью с «Баией» (1:1), но до этого разгромил «Ремо» (3:0), что подтверждает их состоятельность против слабых соперников. Однако против топ-команды им будет сложнее.

«Атлетико Паранаэнсе» находится в отличной форме: команда побеждает в четырех последних матчах, забивает в пяти последних турах и в среднем за последние пять игр забивает 1.40 гола, пропуская всего 0.60. Оборона гостей выглядит надежно, а лучший бомбардир Кевин Виверос забил 13 мячей в 23 матчах и является главной угрозой для защиты хозяев. Однако в очных встречах с «Коринтиансом» у «Атлетико» негативная статистика – они не могут победить в четырех последних матчах и не забивают в трех последних встречах с этим соперником. В прошлом туре команда обыграла «Интернасьонал» (2:0), но в гостях против «Коринтианса» им будет сложнее преодолеть психологический барьер.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам, несмотря на более высокое место гостей. «Коринтианс» имеет преимущество домашнего поля и подавляющую статистику очных встреч, тогда как «Атлетико» не может забить этому сопернику в последних матчах. Обе команды имеют стабильную оборону, поэтому матч может завершиться с минимальным количеством голов. Победа «Коринтианса» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Коринтианс» уверенно доминирует, побеждая «Атлетико Паранаэнсе» в четырех последних матчах и не пропуская в трех последних встречах с этим соперником. При этом хозяева стабильно забивают в этих матчах (шесть матчей подряд). Текущая форма «Атлетико» впечатляет, но их неудачная история встреч с «Коринтиансом» и проблемы в атаке против этого соперника указывают на то, что хозяева должны продолжить свою успешную серию.

Личные встречи
Побед - 11 (42%)
Ничьих - 11 (42%)
Побед - 4 (15%)
32
Забитых мячей
20
1.23
В среднем за матч
0.77
5:2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коринтианс
5 : 2
18.10.2024
Атлетико Паранаэнсе
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
3 : 3
11.02.2021
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коринтианс
0 : 0
31.07.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
20.02.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коринтианс
5 : 2
18.10.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
23.06.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 0
02.11.2023
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
24.06.2023
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
2 : 1
09.10.2022
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
16.06.2022
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Коринтианс
1 : 0
28.11.2021
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
22.08.2021
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
3 : 3
11.02.2021
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
15.10.2020
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коринтианс
2 : 2
11.10.2019
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 2
19.05.2019
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
22.11.2018
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коринтианс
0 : 0
05.08.2018
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
09.11.2017
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 14 тур
Коринтианс
2 : 2
16.07.2017
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
0 : 0
27.11.2016
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
04.08.2016
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 4
18.10.2015
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 12 тур
Коринтианс
2 : 0
10.07.2015
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
28.09.2014
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коринтианс
1 : 1
22.05.2014
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Коринтианс
0 : 0
10.10.2013
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
21.07.2013
Коринтианс
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Коринтианс
1
Уго Соуза
(К) ВР
20
Pedro Milans
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
14
Раниэле
ОП
29
Аллан
ЦП
61
Dieguinho
ЦП
23
Матеус Перейра
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
19
Андре Каррильо
ПВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
(К) ВР
29
Гастон Бенавидес
ЛАЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
4
Артур Диас
ЦЗ
26
Claudinho
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
9
Кевин Виверос
ЦФ
21
Leozinho
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Коринтианс
51
Kauê
ВР
4
Чока
ЦЗ
55
Iago Machado
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
7
Брено Бидон
ЦП
35
Шарлес
ЦП
49
Андре Каррильо
ЦП
8
Родриго Гарро
АП
37
Кайо Сезар
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
56
Guilherme Inácio
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
42
Matheus Soares
ВР
6
Leonardo Derik
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
2
Gilberto Junior
ЦЗ
33
Juan Felipe Aguirre
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
53
Dudu
ЦП
8
João Cruz
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
11
Исаак
ЛВ
19
Jorge Rivaldo
ЦФ
70
Renan Peixoto
ЦФ
3-1-3-3
1
Соуза
20
5
Рамальо
2
Матеузиньо
14
Раниэле
29
Аллан
61
23
Перейра
77
Лингард
52
Лабиад
19
Каррильо
4-1-2-3
23
Сантос
12
Жилберто
4
Диас
26
22
Теран
29
Бенавидес
16
Жадсон
27
Портилья
21
9
Виверос
7
Мендоса
23
Перейра
7
Бидон
7
Бидон
23
Перейра
19
Каррильо
49
Каррильо
49
Каррильо
19
Каррильо
Алберто
8
Гарро
8
Гарро
Алберто
52
Лабиад
37
Сезар
37
Сезар
52
Лабиад
61
9
Алберто
9
Алберто
61
22
Теран
33
33
22
Теран
21
53
53
21
9
Виверос
19
19
9
Виверос
Остались в запасе
Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе
51
Kauê
ВР
4
Чока
ЦЗ
55
Iago Machado
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
56
Guilherme Inácio
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
42
Matheus Soares
ВР
6
Leonardo Derik
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
2
Gilberto Junior
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
8
João Cruz
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
11
Исаак
ЛВ
70
Renan Peixoto
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
51
Kauê
ВР
4
Чока
ЦЗ
55
Iago Machado
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
56
Guilherme Inácio
ЦФ
Остались в запасе
42
Matheus Soares
ВР
6
Leonardo Derik
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
2
Gilberto Junior
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
8
João Cruz
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
11
Исаак
ЛВ
70
Renan Peixoto
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Весли Карвальо
Коринтианс
Точно не сыграют
Алекс Сантана
ЦП
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
Мемфис Депай
ЦФ
Kayke Ferrari
ЦФ
Матеус Биду
ЛЗ
Витиньо
ЛВ
Атлетико Паранаэнсе
Точно не сыграют
Mycael
ВР
Dantas
Лукас Эскивель
ПЗ
Луис Густаво
ОП

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Коринтианс» одержит минимальную победу над «Атлетико Паранаэнсе», используя преимущество домашнего поля и подавляющую статистику очных встреч. Хозяева редко пропускают в матчах с этим соперником, тогда как гости не могут забить «Коринтиансу» в последних встречах. Ставка на победу хозяев за 1.88 выглядит привлекательной, учитывая их домашнюю форму и историю противостояний. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 21 тура между «Коринтиансом» и «Атлетико Паранаэнсе» состоится 31 июля 2026 года в Сан-Паулу на стадионе «Арена Коринтианс» и начнется в 01:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Коринтианс» – «Атлетико Паранаэнсе»: смотреть онлайн

1.88
Победа «Коринтианс»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Бразилия. Серия А Атлетико Паранаэнсе Коринтианс
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