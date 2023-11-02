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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 02 ноября 2023
Коринтианс
02.11.2023, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
64'
Ю. Алберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе
Замена
Рони
️️️️
Р. Аугусто
87'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Ю. Алберто
87'
85'
Замена
Ромуло
️️️️
Т. Куэльо
Замена
Каэтано
️️️️
М. Биду
73'
68'
Замена
А. Сантана
️️️️
Эрик
68'
Замена
Виллиан
️️️️
В. Буэно
Желтая карточка
Ю. Алберто
66'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Алберто
64'
62'
Желтая карточка
Т. Куэльо
Замена
Уэсли
️️️️
А. Ромеро
61'
58'
Желтая карточка
В. Буэно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
(К)
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
8
Майкон
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
16
Каэтано
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
20
Педро
ЛВ
70
Рони
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
8
Матеус Араухо
АП
20
Уэсли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
60
Leonardo Ataíde
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
54
Chiqueti
ЦП
40
Ромуло
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кассио
21
Биду
4
Жил
4
Вериссимо
23
Фагнер
20
Москардо
8
Майкон
7
Аугусто
11
Ромеро
20
Жулиано
9
Алберто
3-4-2-1
24
Бенто
44
Хелено
37
Эскивель
25
Кака
5
Фернандиньо
15
Буэно
10
Запелли
14
Эрик
17
Каноббио
28
Куэльо
92
Пабло
21
Биду
16
Каэтано
16
Каэтано
21
Биду
7
Аугусто
70
Рони
70
Рони
7
Аугусто
11
Ромеро
20
Уэсли
20
Уэсли
11
Ромеро
9
Алберто
9
Аугусто
9
Аугусто
9
Алберто
14
Эрик
80
Сантана
80
Сантана
14
Эрик
28
Куэльо
40
Ромуло
40
Ромуло
28
Куэльо
15
Буэно
11
Виллиан
11
Виллиан
15
Буэно
Остались в запасе
Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе
1
Карлос Мигел
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
8
Матеус Араухо
АП
20
Педро
ЛВ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
60
Leonardo Ataíde
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Уго Моура
ОП
54
Chiqueti
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
8
Матеус Араухо
АП
20
Педро
ЛВ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
60
Leonardo Ataíde
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Уго Моура
ОП
54
Chiqueti
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Pedro Vuaden, Brazil
Стадион:
Нео Кимика Арена
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