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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс: обзор матча 22 августа 2021
Атлетико Паранаэнсе
22.08.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
0 : 1
Завершен
Коринтианс
55'
Рони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс
Красная карточка
Т. Хелено
90'
+2
77'
Замена
Хавьер
️️️️
Жулиано
77'
Замена
Луан
️️️️
Жо
74'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Рони
74'
Замена
М. Витал
️️️️
Г. Силва
Желтая карточка
К. Эдуардо
62'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Биссоли
57'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
Кристиан
57'
55'
ГОЛ! 0:1!
Рони
Пас отдал
Ф. Сантос
Замена
З. Ивалдо
️️️️
П. Энрике
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
12
Келлвен
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
11
Никао
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Коринтианс
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
6
Габриэль
ЦП
20
Жулиано
АП
1
Кассио
ЦФ
4
Жил
ЦФ
70
Рони
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
21
Жо
ЦФ
19
Густаво Силва
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Атлетико Паранаэнсе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
55
Fernando Canesin
ЦП
7
Jader
ЦП
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
30
Николас
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Коринтианс
10
Матеус Витал
ЦП
7
Ренато Аугусто
ЦП
33
Матеус Донелли
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
7
Луан
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
5
23
Сантос
11
Никао
80
Теранс
96
Эдуардо
7
Биссоли
14
Эрик
3-1-1-5
23
Фагнер
4
Виктор
6
Сантос
6
Габриэль
20
Жулиано
4
Жил
19
Силва
21
Жо
28
Адсон
70
Рони
7
Биссоли
79
Кайзер
79
Кайзер
7
Биссоли
5
Энрике
27
Зе Ивалдо
27
Зе Ивалдо
5
Энрике
18
Кристиан
18
Читтадини
18
Читтадини
18
Кристиан
19
Силва
10
Витал
10
Витал
19
Силва
70
Рони
7
Аугусто
7
Аугусто
70
Рони
21
Жо
7
Луан
7
Луан
21
Жо
20
Жулиано
39
Хавьер
39
Хавьер
20
Жулиано
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
55
Fernando Canesin
ЦП
7
Jader
ЦП
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
30
Николас
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
33
Матеус Донелли
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
55
Fernando Canesin
ЦП
7
Jader
ЦП
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
30
Николас
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
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Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
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Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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