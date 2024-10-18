Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 18 октября 2024
Коринтианс
18.10.2024, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
5 : 2
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
5'
Матеузиньо
18'
Кака
55'
М. Депай
66'
Р. Гарро
78'
Ю. Алберто
30'
Никао
39'
Эрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе
Желтая карточка
Кака
90'
+2
Замена
И. Коронадо
️️️️
Р. Гарро
85'
Замена
Раниэле
️️️️
А. Каррильо
84'
80'
Замена
Г. Мастриани
️️️️
L. Belezi
80'
Замена
L. Di Yorio
️️️️
Пабло
ГОЛ! 5:2!
Ю. Алберто
Пас отдал
Т. Магно
78'
Замена
Т. Магно
️️️️
М. Депай
76'
68'
Замена
Б. Запелли
️️️️
Никао
ГОЛ! 4:2!
Р. Гарро
66'
Замена
Шарлес
️️️️
Х. Мартинес
64'
Желтая карточка
Ю. Алберто
59'
ГОЛ! 3:2!
М. Депай
55'
54'
Желтая карточка
L. Belezi
Замена
А. Ромеро
️️️️
Б. Бидон
47'
Желтая карточка
Х. Мартинес
45'
+3
45'
Желтая карточка
Д. Оливейра
39'
ГОЛ! 2:2!
Эрик
Пас отдал
Никао
30'
ГОЛ! 2:1!
Никао
Пас отдал
Л. Эскивель
26'
Желтая карточка
Т. Хелено
Желтая карточка
М. Депай
26'
ГОЛ! 2:0!
Кака
18'
17'
Замена
Д. Оливейра
️️️️
А. Каноббио
ГОЛ! 1:0!
Матеузиньо
Пас отдал
Р. Гарро
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Уго Соуза
(К)
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
8
Родриго Гарро
ЦП
7
Брено Бидон
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
6
Габриэль
ОП
14
Эрик
ЦП
11
Никао
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
92
Пабло
ЦФ
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
16
Каэтано
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
11
Таллес Магно
ЛВ
14
Раниэле
ОП
35
Шарлес
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
23
Гиоване
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
88
Zé Vitor
ЦП
8
João Cruz
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
25
Бруно Пракседес
АП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Соуза
21
Биду
5
Рамальо
25
Кака
2
Матеузиньо
70
Мартинес
8
Гарро
7
Бидон
19
Каррильо
10
Депай
9
Алберто
3-1-1-3-2
1
37
Эскивель
15
44
Хелено
6
Габриэль
14
Эрик
17
Каноббио
11
Никао
28
Куэльо
45
92
Пабло
19
Каррильо
14
Раниэле
14
Раниэле
19
Каррильо
70
Мартинес
35
Шарлес
35
Шарлес
70
Мартинес
8
Гарро
77
Коронадо
77
Коронадо
8
Гарро
7
Бидон
11
Ромеро
11
Ромеро
7
Бидон
10
Депай
11
Магно
11
Магно
10
Депай
11
Никао
10
Запелли
10
Запелли
11
Никао
92
Пабло
9
9
92
Пабло
45
39
Мастриани
39
Мастриани
45
17
Каноббио
20
Оливейра
20
Оливейра
17
Каноббио
Остались в запасе
Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе
33
Матеус Донелли
ВР
16
Каэтано
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
23
Гиоване
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
88
Zé Vitor
ЦП
8
João Cruz
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
16
Каэтано
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
23
Гиоване
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
88
Zé Vitor
ЦП
8
João Cruz
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе
4
3
Всего ударов по воротам
14
22
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
8
Нарушения
9
7
Офсайды
0
2
Количество передач
565
338
Сейвы
4
4
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
4
12
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
1.9
1.46
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Нео Кимика Арена
Новости команд
Все
Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе
Итоги переговоров ЦСКА по лучшему бомбардиру Серии А
11:33
4
Серия A: шансы «Мирасола» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 37-го тура
10:18
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Гремио» на победу в матче 37-го тура
10:12
«Краснодар» сделал предложение по бразильскому вингеру
Вчера, 00:48
3
Лучший бомбардир чемпионата Бразилии ответил на предложение ЦСКА
27 ноября
5
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Гремио» на победу в матче 37-го тура
10:12
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
Итоги переговоров ЦСКА по лучшему бомбардиру Серии А
11:33
4
Серия A: шансы «Мирасола» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 37-го тура
10:18
«Краснодар» сделал предложение по бразильскому вингеру
Вчера, 00:48
3
Лучший бомбардир чемпионата Бразилии ответил на предложение ЦСКА
27 ноября
5
Реакция Пономарева на желание ЦСКА купить форварда за 27 миллионов
27 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+