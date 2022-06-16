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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс: обзор матча 16 июня 2022
Атлетико Паранаэнсе
16.06.2022, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Коринтианс
80'
Д. Теранс (П)
5'
Р. Гедес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс
Замена
Эрик
️️️️
Д. Теранс
90'
Замена
М. Баби
️️️️
М. Сирино
88'
Желтая карточка
Абнер
85'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Теранс
80'
77'
Замена
Ф. Сантос
️️️️
Виллиан
75'
Желтая карточка
Р. Гедес
70'
Красная карточка
Рони
Красная карточка
У. Моура
70'
66'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Жулиано
66'
Замена
Рони
️️️️
В. Кантильо
Замена
В. Роке
️️️️
Пабло
56'
Замена
Витиньо
️️️️
Т. Куэльо
55'
Желтая карточка
Д. Теранс
53'
50'
Желтая карточка
Р. Рамуш
46'
Замена
Р. Рамуш
️️️️
Адсон
Замена
Л. Читтадини
️️️️
М. Фернандес
46'
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гедес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
16
Абнер
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
80
Давид Теранс
АП
7
Марсело Сирино
ПВ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Роджер Гедес
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
20
Жулиано
АП
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
3
Деде
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
8
Пабло Силес
ОП
15
Витор Буэно
ЦП
14
Эрик
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
17
Джон Меркадо
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Коринтианс
97
Иван
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
26
Бруно Мело
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Бенто
16
Абнер
22
Эрнандес
5
Энрике
12
Келлвен
5
Моура
35
Фернандес
28
Куэльо
80
Теранс
7
Сирино
92
Пабло
4-2-3-1
1
Кассио
31
Мантуан
4
Жил
34
Густаво
6
Питон
37
Ду Кейрос
30
Кантильо
10
Виллиан
20
Жулиано
10
Гедес
28
Адсон
80
Теранс
14
Эрик
14
Эрик
80
Теранс
35
Фернандес
18
Читтадини
18
Читтадини
35
Фернандес
28
Куэльо
28
Витиньо
28
Витиньо
28
Куэльо
7
Сирино
17
Баби
17
Баби
7
Сирино
92
Пабло
9
Роке
9
Роке
92
Пабло
10
Виллиан
6
Сантос
6
Сантос
10
Виллиан
28
Адсон
2
Рамуш
2
Рамуш
28
Адсон
30
Кантильо
70
Рони
70
Рони
30
Кантильо
20
Жулиано
7
Аугусто
7
Аугусто
20
Жулиано
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
3
Деде
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
15
Витор Буэно
ЦП
17
Джон Меркадо
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
97
Иван
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
3
Деде
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
15
Витор Буэно
ЦП
17
Джон Меркадо
ЦФ
Остались в запасе
97
Иван
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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