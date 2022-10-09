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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 09 октября 2022
Коринтианс
09.10.2022, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
6'
Ф. Бальбуэна
22'
Р. Гедес (П)
81'
Эрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе
81'
ГОЛ! 2:1!
Эрик
Пас отдал
Т. Куэльо
Замена
Майкон
️️️️
Жулиано
79'
73'
Замена
М. Фелипе
️️️️
П. Энрике
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Рамиро
72'
Желтая карточка
Рамиро
69'
64'
Замена
Келлвен
️️️️
Л. Орехуэла
Замена
Г. Силва
️️️️
Адсон
61'
Замена
Р. Рамуш
️️️️
Фагнер
60'
46'
Замена
Пабло
️️️️
В. Роке
46'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
А. Каноббио
46'
Замена
А. Сантана
️️️️
У. Моура
Замена
Ю. Алберто
️️️️
Р. Гедес
46'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Гедес
22'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бальбуэна
Пас отдал
Фагнер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
20
Жулиано
АП
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
14
Эрик
ЦП
80
Давид Теранс
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
8
Майкон
ЦП
70
Рони
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
19
Густаво Силва
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
18
Лео Читтадини
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
18
Кристиан
ЦП
40
Ромуло
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мигел
6
Питон
2
Бальбуэна
30
Ренан
23
Фагнер
15
Вера
17
Рамиро
10
Витал
10
Гедес
20
Жулиано
28
Адсон
4-1-1-3-1
24
Бенто
28
Орехуэла
5
Энрике
22
Эрнандес
16
Абнер
5
Моура
14
Эрик
17
Каноббио
80
Теранс
28
Витиньо
9
Роке
17
Рамиро
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
17
Рамиро
23
Фагнер
2
Рамуш
2
Рамуш
23
Фагнер
20
Жулиано
8
Майкон
8
Майкон
20
Жулиано
28
Адсон
19
Силва
19
Силва
28
Адсон
10
Гедес
9
Алберто
9
Алберто
10
Гедес
5
Энрике
4
Фелипе
4
Фелипе
5
Энрике
28
Орехуэла
12
Келлвен
12
Келлвен
28
Орехуэла
5
Моура
80
Сантана
80
Сантана
5
Моура
17
Каноббио
28
Куэльо
28
Куэльо
17
Каноббио
9
Роке
92
Пабло
92
Пабло
9
Роке
Остались в запасе
Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе
6
Фабио Сантос
ЛЗ
33
Матеус Донелли
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
70
Рони
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
18
Кристиан
ЦП
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
6
Фабио Сантос
ЛЗ
33
Матеус Донелли
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
70
Рони
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
23
Гиоване
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
18
Кристиан
ЦП
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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