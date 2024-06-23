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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс: обзор матча 23 июня 2024
Атлетико Паранаэнсе
23.06.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Коринтианс
45'
Кристиан
90+2'
Кака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Кака
86'
Замена
М. Араухо
️️️️
У. Фариас
Замена
Б. Запелли
️️️️
Г. Мастриани
84'
Замена
Д. Оливейра
️️️️
Никао
73'
Замена
Габриэль
️️️️
Эрик
72'
70'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Л. Мана
Желтая карточка
Фернандиньо
65'
46'
Замена
И. Коронадо
️️️️
Г. Силва
ГОЛ! 1:0!
Кристиан
Пас отдал
Л. Эскивель
45'
40'
Желтая карточка
П. Рауль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
18
Кристиан
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
14
Эрик
ЦП
11
Никао
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
16
Каэтано
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
14
Раниэле
(К)
ОП
19
Густаво Силва
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
10
Бруно Запелли
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
45
Lucas Belezi
ЦФ
Коринтианс
4
Чока
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
37
Райан
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
4-3-2-1
24
Линк
37
Эскивель
44
Хелено
27
Роша
22
Мадсон
18
Кристиан
5
Фернандиньо
14
Эрик
28
Куэльо
11
Никао
39
Мастриани
4-1-1-2
33
Донелли
33
Мана
25
Кака
46
Фариас
16
Каэтано
14
Раниэле
19
Силва
18
Рауль
20
Уэсли
14
Эрик
6
Габриэль
6
Габриэль
14
Эрик
39
Мастриани
10
Запелли
10
Запелли
39
Мастриани
11
Никао
20
Оливейра
20
Оливейра
11
Никао
33
Мана
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
33
Мана
19
Силва
77
Коронадо
77
Коронадо
19
Силва
46
Фариас
8
Араухо
8
Араухо
46
Фариас
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
80
Алекс Сантана
ЦП
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
4
Чока
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
37
Райан
ЦП
9
Биро
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
80
Алекс Сантана
ЦП
45
Lucas Belezi
ЦФ
Остались в запасе
4
Чока
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
37
Райан
ЦП
9
Биро
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс
1
1
Всего ударов по воротам
20
15
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
2
Нарушения
19
12
Офсайды
1
1
Количество передач
372
316
Сейвы
5
7
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
8
11
xG (ожидаемые голы)
1.02
1.11
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Fernandes de Lima, Brazil
Стадион:
Арена да Байшада
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