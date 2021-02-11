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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 11 февраля 2021
Коринтианс
11.02.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
3 : 3
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
3'
Г. Силва
18'
Габриэль
56'
Г. Силва
14'
Абнер
35'
F. Canesin
73'
Витиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе
Замена
Жо
️️️️
Л. Натель
80'
80'
Замена
F. Aguilar
️️️️
J.
80'
Замена
Келлвен
️️️️
П. Энрике
73'
ГОЛ! 3:3!
Витиньо
Пас отдал
F. Canesin
Замена
Хавьер
️️️️
Габриэль
72'
Замена
Рамиро
️️️️
Г. Силва
72'
70'
Замена
J.
️️️️
К. Эдуардо
70'
Замена
Л. Патрик
️️️️
J. Alvarado
Желтая карточка
М. Витал
68'
Желтая карточка
Ф. Сантос
61'
Замена
Л. Питон
️️️️
Á. Araos
59'
Замена
М. Витал
️️️️
Р. Отеро
59'
ГОЛ! 3:2!
Г. Силва
Пас отдал
Á. Araos
56'
46'
Замена
Витиньо
️️️️
Кристиан
35'
ГОЛ! 2:2!
F. Canesin
Желтая карточка
Габриэль
20'
ГОЛ! 2:1!
Габриэль
Пас отдал
Жил
18'
14'
ГОЛ! 1:1!
Абнер
Пас отдал
F. Canesin
ГОЛ! 1:0!
Г. Силва
Пас отдал
Фагнер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
11
Ромуло Отеро
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
6
Габриэль
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
19
Лео Натель
ЛФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
16
Абнер
ЛЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
18
Кристиан
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
11
Никао
АП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
2
Jonathan
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
7
Луан
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
21
Жо
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
10
Jadson
ЦП
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
9
Walter
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
0
K. G. das Silva
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
4-3-1-2
1
Кассио
6
Сантос
23
Фагнер
4
Мендес
4
Жил
11
Отеро
30
Кантильо
6
Габриэль
19
Силва
19
Натель
32
3-2-1-3
23
Сантос
44
Хелено
5
Энрике
16
Абнер
18
Кристиан
55
11
Никао
2
15
79
Кайзер
32
6
Питон
6
Питон
32
19
Натель
21
Жо
21
Жо
19
Натель
6
Габриэль
39
Хавьер
39
Хавьер
6
Габриэль
19
Силва
17
Рамиро
17
Рамиро
19
Силва
11
Отеро
10
Витал
10
Витал
11
Отеро
18
Кристиан
28
Витиньо
28
Витиньо
18
Кристиан
2
21
21
2
15
30
Патрик
30
Патрик
15
5
Энрике
12
Келлвен
12
Келлвен
5
Энрике
96
Эдуардо
10
10
96
Эдуардо
Остались в запасе
Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе
34
Рауль Густаво
ЦЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Луан
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
9
Walter
ЦФ
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
7
Биссоли
ЦФ
0
K. G. das Silva
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
13
Жандрей
ВР
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
34
Рауль Густаво
ЦЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Луан
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
Остались в запасе
9
Walter
ЦФ
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
7
Биссоли
ЦФ
0
K. G. das Silva
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
13
Жандрей
ВР
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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