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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс: обзор матча 24 июня 2023
Атлетико Паранаэнсе
24.06.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
1 : 0
Завершен
Коринтианс
36'
В. Роке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс
Замена
Д. Теранс
️️️️
А. Каноббио
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Сантос
Желтая карточка
Мадсон
89'
87'
Замена
Уэсли
️️️️
Б. Мендес
Замена
Мадсон
️️️️
Келлвен
83'
Замена
Л. Арриагада
️️️️
В. Роке
83'
81'
Замена
Педро
️️️️
Биро
Желтая карточка
В. Роке
75'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
В. Буэно
67'
Замена
У. Моура
️️️️
Фернандиньо
66'
Желтая карточка
Л. Линк
52'
Желтая карточка
Бенто
50'
46'
Замена
Ф. Сантос
️️️️
М. Биду
46'
Замена
Жулиано
️️️️
Рони
ГОЛ! 1:0!
В. Роке
Пас отдал
Келлвен
36'
34'
Желтая карточка
Жил
Желтая карточка
Фернандиньо
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
18
Кристиан
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Коринтианс
1
Кассио
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
70
Рони
ЦП
8
Майкон
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
9
Биро
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
1
Mycael
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
80
Давид Теранс
АП
7
Марсело Сирино
ПВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
5
Мурильо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
20
Педро
ЛВ
20
Жулиано
АП
8
Матеус Араухо
АП
28
Адсон
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
4-4-1-1
24
Бенто
5
Энрике
44
Хелено
27
Зе Ивалдо
12
Келлвен
14
Эрик
18
Кристиан
15
Буэно
5
Фернандиньо
17
Каноббио
9
Роке
4-2-3-1
1
Кассио
4
Мендес
4
Жил
16
Каэтано
21
Биду
70
Рони
8
Майкон
9
Биро
36
Оливейра
10
Гедес
9
Алберто
12
Келлвен
22
Мадсон
22
Мадсон
12
Келлвен
5
Фернандиньо
5
Моура
5
Моура
5
Фернандиньо
17
Каноббио
80
Теранс
80
Теранс
17
Каноббио
15
Буэно
28
Куэльо
28
Куэльо
15
Буэно
9
Роке
16
Арриагада
16
Арриагада
9
Роке
21
Биду
6
Сантос
6
Сантос
21
Биду
70
Рони
20
Жулиано
20
Жулиано
70
Рони
9
Биро
20
Педро
20
Педро
9
Биро
4
Мендес
20
Уэсли
20
Уэсли
4
Мендес
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс
24
Лео Линк
ВР
1
Mycael
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
7
Марсело Сирино
ПВ
Главный тренер
Весли Карвальо
1
Карлос Мигел
ВР
5
Мурильо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
8
Матеус Араухо
АП
28
Адсон
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
1
Mycael
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
7
Марсело Сирино
ПВ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
5
Мурильо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
8
Матеус Араухо
АП
28
Адсон
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
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Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
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Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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