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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс: обзор матча 15 октября 2020
Атлетико Паранаэнсе
15.10.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 16 тур
0 : 1
Завершен
Коринтианс
90+5'
Эвералдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
Эвералдо
Замена
К. Эдуардо
️️️️
G.
89'
85'
Желтая карточка
Вальтер
81'
Замена
Марллон
️️️️
М. Витал
Замена
W.
️️️️
W.
81'
78'
Красная карточка
Б. Мендес
Желтая карточка
Р. Кайзер
77'
Желтая карточка
Абнер
68'
Замена
П. Габриэл
️️️️
F.
67'
67'
Замена
Г. Камачо
️️️️
Эдерсон
67'
Замена
Х. Касарес
️️️️
Рамиро
62'
Замена
Эвералдо
️️️️
Л. Натель
61'
Замена
M. Boselli
️️️️
Жо
Замена
Раванелли
️️️️
Л. Читтадини
57'
55'
Желтая карточка
М. Витал
47'
Желтая карточка
Рамиро
Желтая карточка
Эрик
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
14
Эрик
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
18
Кристиан
ЦП
2
Jonathan
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
17
Рамиро
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
19
Лео Натель
ЛФ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
12
Раванелли
АП
25
Léo Gomes
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
40
João Victor
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
9
Walter
ЦФ
Коринтианс
17
Сидклей
ЛЗ
2
Michel
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
37
Эвералдо
ЛВ
29
Гильерме Камачо
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
6
Габриэль
ЦП
7
Луан
АП
19
Густаво Силва
ПВ
40
Guilherme
ЦФ
17
Mauro Boselli
ЦФ
3-3-4
13
Жандрей
16
Абнер
44
Хелено
5
Энрике
14
Эрик
18
Читтадини
18
Кристиан
2
79
Кайзер
49
28
4-1-3-2
22
Вальтер
4
Жил
23
Фагнер
4
Мендес
6
Питон
39
Хавьер
17
Рамиро
13
Эдерсон
10
Витал
21
Жо
19
Натель
28
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
28
49
96
Эдуардо
96
Эдуардо
49
5
5
18
Читтадини
12
Раванелли
12
Раванелли
18
Читтадини
9
9
13
Эдерсон
29
Камачо
29
Камачо
13
Эдерсон
19
Натель
37
Эвералдо
37
Эвералдо
19
Натель
17
Рамиро
26
Касарес
26
Касарес
17
Рамиро
10
Витал
13
Марллон
13
Марллон
10
Витал
21
Жо
17
17
21
Жо
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс
24
Бенто
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
25
Léo Gomes
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
40
João Victor
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
40
Guilherme
ЦФ
17
Сидклей
ЛЗ
19
Густаво Силва
ПВ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
7
Луан
АП
2
Michel
ЦЗ
6
Габриэль
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
24
Бенто
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
25
Léo Gomes
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
40
João Victor
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Остались в запасе
40
Guilherme
ЦФ
17
Сидклей
ЛЗ
19
Густаво Силва
ПВ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
7
Луан
АП
2
Michel
ЦЗ
6
Габриэль
ЦП
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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