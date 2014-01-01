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    Атлетико Паранаэнсе - результаты

    Город Куритиба
    Дивизион Бразилия-Серия А
    Сайт http://www.atleticoparanaense.com/
    Стадион Жоаким Америко Гимарайнш
    Тренер Луис Фелипе Сколари
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2022
    38 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ботафого
    37 тур
    		10 ноября, четверг 03:30 Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе
    36 тур
    		6 ноября, воскресенье 03:00 Интернасьонал 2:0 Атлетико Паранаэнсе
    35 тур
    		2 ноября, среда 22:00 Атлетико Паранаэнсе 3:2 Гойас
    34 тур
    		26 октября, среда 03:45 Атлетико Паранаэнсе 1:3 Палмейрас
    33 тур
    		22 октября, суббота 22:30 Брагантино 4:2 Атлетико Паранаэнсе
    32 тур
    		17 октября, понедельник 01:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коритиба
    31 тур
    		9 октября, воскресенье 03:00 Коринтианс 2:1 Атлетико Паранаэнсе
    30 тур
    		6 октября, четверг 01:30 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Форталеза
    29 тур
    		2 октября, воскресенье 01:00 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Жувентуде
    28 тур
    		28 сентября, среда 03:30 Сантос 2:0 Атлетико Паранаэнсе
    27 тур
    		19 сентября, понедельник 01:00 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Куяба
    26 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:00 Аваи 1:1 Атлетико Паранаэнсе
    25 тур
    		4 сентября, воскресенье 01:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Флуминенсе
    24 тур
    		28 августа, воскресенье 03:00 Сеара 0:0 Атлетико Паранаэнсе
    23 тур
    		22 августа, понедельник 00:00 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро
    22 тур
    		14 августа, воскресенье 22:00 Фламенго 5:0 Атлетико Паранаэнсе
    21 тур
    		8 августа, понедельник 01:00 Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Паранаэнсе
    20 тур
    		31 июля, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сан-Паулу
    19 тур
    		24 июля, воскресенье 03:00 Ботафого 2:0 Атлетико Паранаэнсе
    18 тур
    		21 июля, четверг 01:30 Атлетико Паранаэнсе 4:1 Атлетико Гойяненсе
    17 тур
    		16 июля, суббота 22:30 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Интернасьонал
    16 тур
    		10 июля, воскресенье 02:30 Гойас 2:1 Атлетико Паранаэнсе
    15 тур
    		3 июля, воскресенье 03:00 Палмейрас 0:2 Атлетико Паранаэнсе
    14 тур
    		25 июня, суббота 22:30 Атлетико Паранаэнсе 4:2 Брагантино
    13 тур
    		19 июня, воскресенье 22:00 Коритиба 0:1 Атлетико Паранаэнсе
    12 тур
    		16 июня, четверг 03:30 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Коринтианс
    11 тур
    		13 июня, понедельник 01:00 Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе
    10 тур
    		9 июня, четверг 01:00 Жувентуде 1:3 Атлетико Паранаэнсе
    9 тур
    		5 июня, воскресенье 01:00 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Сантос
    8 тур
    		30 мая, понедельник 00:00 Куяба 0:1 Атлетико Паранаэнсе
    7 тур
    		23 мая, понедельник 01:00 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Аваи
    6 тур
    		15 мая, воскресенье 03:00 Флуминенсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе
    5 тур
    		8 мая, воскресенье 02:30 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара
    4 тур
    		30 апреля, суббота 22:30 Америка Минейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе
    3 тур
    		23 апреля, суббота 22:30 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго
    2 тур
    		18 апреля, понедельник 00:00 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро
    1 тур
    		11 апреля, понедельник 01:00 Сан-Паулу 4:0 Атлетико Паранаэнсе
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