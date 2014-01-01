Турниры:
Бразилия. Серия А 2022
|38 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|3:0
|Ботафого
|37 тур
|10 ноября, четверг
|03:30
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе
|36 тур
|6 ноября, воскресенье
|03:00
|Интернасьонал
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе
|35 тур
|2 ноября, среда
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|3:2
|Гойас
|34 тур
|26 октября, среда
|03:45
|Атлетико Паранаэнсе
|1:3
|Палмейрас
|33 тур
|22 октября, суббота
|22:30
|Брагантино
|4:2
|Атлетико Паранаэнсе
|32 тур
|17 октября, понедельник
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Коритиба
|31 тур
|9 октября, воскресенье
|03:00
|Коринтианс
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|30 тур
|6 октября, четверг
|01:30
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Форталеза
|29 тур
|2 октября, воскресенье
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|Жувентуде
|28 тур
|28 сентября, среда
|03:30
|Сантос
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе
|27 тур
|19 сентября, понедельник
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:2
|Куяба
|26 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Аваи
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе
|25 тур
|4 сентября, воскресенье
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Флуминенсе
|24 тур
|28 августа, воскресенье
|03:00
|Сеара
|0:0
|Атлетико Паранаэнсе
|23 тур
|22 августа, понедельник
|00:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Америка Минейро
|22 тур
|14 августа, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|5:0
|Атлетико Паранаэнсе
|21 тур
|8 августа, понедельник
|01:00
|Атлетико Минейро
|2:3
|Атлетико Паранаэнсе
|20 тур
|31 июля, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Сан-Паулу
|19 тур
|24 июля, воскресенье
|03:00
|Ботафого
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе
|18 тур
|21 июля, четверг
|01:30
|Атлетико Паранаэнсе
|4:1
|Атлетико Гойяненсе
|17 тур
|16 июля, суббота
|22:30
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|Интернасьонал
|16 тур
|10 июля, воскресенье
|02:30
|Гойас
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|15 тур
|3 июля, воскресенье
|03:00
|Палмейрас
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе
|14 тур
|25 июня, суббота
|22:30
|Атлетико Паранаэнсе
|4:2
|Брагантино
|13 тур
|19 июня, воскресенье
|22:00
|Коритиба
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе
|12 тур
|16 июня, четверг
|03:30
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Коринтианс
|11 тур
|13 июня, понедельник
|01:00
|Форталеза
|0:0
|Атлетико Паранаэнсе
|10 тур
|9 июня, четверг
|01:00
|Жувентуде
|1:3
|Атлетико Паранаэнсе
|9 тур
|5 июня, воскресенье
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:2
|Сантос
|8 тур
|30 мая, понедельник
|00:00
|Куяба
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе
|7 тур
|23 мая, понедельник
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:1
|Аваи
|6 тур
|15 мая, воскресенье
|03:00
|Флуминенсе
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|5 тур
|8 мая, воскресенье
|02:30
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Сеара
|4 тур
|30 апреля, суббота
|22:30
|Америка Минейро
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|3 тур
|23 апреля, суббота
|22:30
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Фламенго
|2 тур
|18 апреля, понедельник
|00:00
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|Атлетико Минейро
|1 тур
|11 апреля, понедельник
|01:00
|Сан-Паулу
|4:0
|Атлетико Паранаэнсе