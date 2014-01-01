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Бразилия. Серия А
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Атлетико Паранаэнсе
Результаты
€ 45 млн
Атлетико Паранаэнсе - результаты матчей
Куритиба
Бразилия. Серия А
Стадион:
Арена да Байшада
Сайт:
http://www.atleticoparanaense.com/
Тренер:
Весли Карвальо
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Бразилия. Серия А. 2014
Кубок Либертадорес. 2014
Бразилия. Серия А. 2013
12.09 | 03:00
Коритиба
3 : 3
Атлетико Паранаэнсе
06.09 | 22:00
Крузейро
3 : 1
Атлетико Паранаэнсе
30.08 | 17:00
Атлетико Паранаэнсе
3 : 3
Флуминенсе
25.08 | 02:00
Ботафого
2 : 3
Атлетико Паранаэнсе
16.08 | 00:30
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
Брагантино
10.08 | 00:30
Сантос
0 : 2
Атлетико Паранаэнсе
31.07 | 01:30
Коринтианс
0 : 0
Атлетико Паранаэнсе
26.07 | 00:30
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
Интернасьонал
23.07 | 03:30
Сан-Паулу
1 : 2
Атлетико Паранаэнсе
30.05 | 22:00
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
Мирассол
24.05 | 22:00
Ремо
1 : 2
Атлетико Паранаэнсе
18.05 | 01:30
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
Фламенго
11.05 | 02:30
Васко да Гама
1 : 0
Атлетико Паранаэнсе
03.05 | 02:30
Атлетико Паранаэнсе
0 : 0
Гремио
27.04 | 00:30
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
Витория
20.04 | 00:30
Палмейрас
1 : 0
Атлетико Паранаэнсе
12.04 | 17:00
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
Шапекоэнсе
05.04 | 23:30
Атлетико Минейро
2 : 1
Атлетико Паранаэнсе
02.04 | 02:00
Баия
3 : 0
Атлетико Паранаэнсе
30.03 | 01:30
Атлетико Паранаэнсе
4 : 1
Ботафого
22.03 | 22:00
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
Коритиба
19.03 | 01:30
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
Крузейро
15.03 | 22:00
Флуминенсе
3 : 2
Атлетико Паранаэнсе
26.02 | 01:00
Брагантино
1 : 1
Атлетико Паранаэнсе
20.02 | 01:30
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
Коринтианс
13.02 | 01:00
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
Сантос
29.01 | 01:00
Интернасьонал
0 : 1
Атлетико Паранаэнсе
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