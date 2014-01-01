Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Палмейрас
|38
|23
|12
|3
|66:27
|+39
|81
|2.
|Интернасьонал
|38
|20
|13
|5
|58:31
|+27
|73
|3.
|Флуминенсе
|38
|21
|7
|10
|63:41
|+22
|70
|4.
|Коринтианс
|38
|18
|11
|9
|44:36
|+8
|65
|5.
|Фламенго
|38
|18
|8
|12
|60:39
|+21
|62
|6.
|Атлетико Пар
|38
|16
|10
|12
|48:48
|0
|58
|7.
|Атлетико Минейро
|38
|15
|13
|10
|45:37
|+8
|58
|8.
|Форталеза
|38
|15
|10
|13
|46:39
|+7
|55
|9.
|Сан-Паулу
|38
|13
|15
|10
|55:42
|+13
|54
|10.
|Америка Минейро
|38
|15
|8
|15
|40:40
|0
|53
|11.
|Ботафого
|38
|15
|8
|15
|41:43
|-2
|53
|12.
|Сантос
|38
|12
|11
|15
|44:41
|+3
|47
|13.
|Гойас
|38
|11
|13
|14
|40:53
|-13
|46
|14.
|Брагантино
|38
|11
|11
|16
|49:59
|-10
|44
|15.
|Коритиба
|38
|12
|6
|20
|39:60
|-21
|42
|16.
|Куяба
|38
|10
|11
|17
|31:42
|-11
|41
|17.
|Сеара
|38
|7
|16
|15
|34:41
|-7
|37
|18.
|Атлетико Г
|38
|8
|12
|18
|39:57
|-18
|36
|19.
|Аваи
|38
|9
|8
|21
|34:60
|-26
|35
|20.
|Жувентуде
|38
|3
|13
|22
|29:69
|-40
|22
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|19
|13
|5
|1
|40:14
|+26
|44
|2.
|Палмейрас
|19
|13
|4
|2
|39:12
|+27
|43
|3.
|Коринтианс
|19
|12
|4
|3
|24:11
|+13
|40
|4.
|Флуминенсе
|19
|12
|3
|4
|39:20
|+19
|39
|5.
|Атлетико Пар
|19
|11
|6
|2
|31:17
|+14
|39
|6.
|Коритиба
|19
|11
|4
|4
|25:16
|+9
|37
|7.
|Фламенго
|19
|11
|3
|5
|37:15
|+22
|36
|8.
|Америка Минейро
|19
|9
|4
|6
|22:18
|+4
|31
|9.
|Сан-Паулу
|19
|8
|6
|5
|32:21
|+11
|30
|10.
|Сантос
|19
|8
|5
|6
|28:19
|+9
|29
|11.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|5
|6
|25:18
|+7
|29
|12.
|Брагантино
|19
|8
|5
|6
|29:23
|+6
|29
|13.
|Форталеза
|19
|7
|8
|4
|24:13
|+11
|29
|14.
|Куяба
|19
|6
|8
|5
|17:15
|+2
|26
|15.
|Гойас
|19
|6
|8
|5
|20:22
|-2
|26
|16.
|Аваи
|19
|7
|4
|8
|24:26
|-2
|25
|17.
|Атлетико Г
|19
|6
|5
|8
|22:23
|-1
|23
|18.
|Ботафого
|19
|6
|4
|9
|18:19
|-1
|22
|19.
|Сеара
|19
|4
|8
|7
|20:22
|-2
|20
|20.
|Жувентуде
|19
|2
|9
|8
|18:27
|-9
|15
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Палмейрас
|19
|10
|8
|1
|27:15
|+12
|38
|2.
|Флуминенсе
|19
|9
|4
|6
|24:21
|+3
|31
|3.
|Ботафого
|19
|9
|4
|6
|23:24
|-1
|31
|4.
|Интернасьонал
|19
|7
|8
|4
|18:17
|+1
|29
|5.
|Атлетико Минейро
|19
|7
|8
|4
|20:19
|+1
|29
|6.
|Форталеза
|19
|8
|2
|9
|22:26
|-4
|26
|7.
|Фламенго
|19
|7
|5
|7
|23:24
|-1
|26
|8.
|Коринтианс
|19
|6
|7
|6
|20:25
|-5
|25
|9.
|Сан-Паулу
|19
|5
|9
|5
|23:21
|+2
|24
|10.
|Америка Минейро
|19
|6
|4
|9
|18:22
|-4
|22
|11.
|Гойас
|19
|5
|5
|9
|20:31
|-11
|20
|12.
|Атлетико Пар
|19
|5
|4
|10
|17:31
|-14
|19
|13.
|Сантос
|19
|4
|6
|9
|16:22
|-6
|18
|14.
|Сеара
|19
|3
|8
|8
|14:19
|-5
|17
|15.
|Куяба
|19
|4
|3
|12
|14:27
|-13
|15
|16.
|Брагантино
|19
|3
|6
|10
|20:36
|-16
|15
|17.
|Атлетико Г
|19
|2
|7
|10
|17:34
|-17
|13
|18.
|Аваи
|19
|2
|4
|13
|10:34
|-24
|10
|19.
|Жувентуде
|19
|1
|4
|14
|11:42
|-31
|7
|20.
|Коритиба
|19
|1
|2
|16
|14:44
|-30
|5