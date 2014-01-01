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    Атлетико Паранаэнсе - таблица

    Город Куритиба
    Дивизион Бразилия-Серия А
    Сайт http://www.atleticoparanaense.com/
    Стадион Жоаким Америко Гимарайнш
    Тренер Луис Фелипе Сколари
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Палмейрас 38 23 12 3 66:27 +39 81
    2. Интернасьонал 38 20 13 5 58:31 +27 73
    3. Флуминенсе 38 21 7 10 63:41 +22 70
    4. Коринтианс 38 18 11 9 44:36 +8 65
    5. Фламенго 38 18 8 12 60:39 +21 62
    6. Атлетико Пар 38 16 10 12 48:48 0 58
    7. Атлетико Минейро 38 15 13 10 45:37 +8 58
    8. Форталеза 38 15 10 13 46:39 +7 55
    9. Сан-Паулу 38 13 15 10 55:42 +13 54
    10. Америка Минейро 38 15 8 15 40:40 0 53
    11. Ботафого 38 15 8 15 41:43 -2 53
    12. Сантос 38 12 11 15 44:41 +3 47
    13. Гойас 38 11 13 14 40:53 -13 46
    14. Брагантино 38 11 11 16 49:59 -10 44
    15. Коритиба 38 12 6 20 39:60 -21 42
    16. Куяба 38 10 11 17 31:42 -11 41
    17. Сеара 38 7 16 15 34:41 -7 37
    18. Атлетико Г 38 8 12 18 39:57 -18 36
    19. Аваи 38 9 8 21 34:60 -26 35
    20. Жувентуде 38 3 13 22 29:69 -40 22
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Интернасьонал 19 13 5 1 40:14 +26 44
    2. Палмейрас 19 13 4 2 39:12 +27 43
    3. Коринтианс 19 12 4 3 24:11 +13 40
    4. Флуминенсе 19 12 3 4 39:20 +19 39
    5. Атлетико Пар 19 11 6 2 31:17 +14 39
    6. Коритиба 19 11 4 4 25:16 +9 37
    7. Фламенго 19 11 3 5 37:15 +22 36
    8. Америка Минейро 19 9 4 6 22:18 +4 31
    9. Сан-Паулу 19 8 6 5 32:21 +11 30
    10. Сантос 19 8 5 6 28:19 +9 29
    11. Атлетико Минейро 19 8 5 6 25:18 +7 29
    12. Брагантино 19 8 5 6 29:23 +6 29
    13. Форталеза 19 7 8 4 24:13 +11 29
    14. Куяба 19 6 8 5 17:15 +2 26
    15. Гойас 19 6 8 5 20:22 -2 26
    16. Аваи 19 7 4 8 24:26 -2 25
    17. Атлетико Г 19 6 5 8 22:23 -1 23
    18. Ботафого 19 6 4 9 18:19 -1 22
    19. Сеара 19 4 8 7 20:22 -2 20
    20. Жувентуде 19 2 9 8 18:27 -9 15
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Палмейрас 19 10 8 1 27:15 +12 38
    2. Флуминенсе 19 9 4 6 24:21 +3 31
    3. Ботафого 19 9 4 6 23:24 -1 31
    4. Интернасьонал 19 7 8 4 18:17 +1 29
    5. Атлетико Минейро 19 7 8 4 20:19 +1 29
    6. Форталеза 19 8 2 9 22:26 -4 26
    7. Фламенго 19 7 5 7 23:24 -1 26
    8. Коринтианс 19 6 7 6 20:25 -5 25
    9. Сан-Паулу 19 5 9 5 23:21 +2 24
    10. Америка Минейро 19 6 4 9 18:22 -4 22
    11. Гойас 19 5 5 9 20:31 -11 20
    12. Атлетико Пар 19 5 4 10 17:31 -14 19
    13. Сантос 19 4 6 9 16:22 -6 18
    14. Сеара 19 3 8 8 14:19 -5 17
    15. Куяба 19 4 3 12 14:27 -13 15
    16. Брагантино 19 3 6 10 20:36 -16 15
    17. Атлетико Г 19 2 7 10 17:34 -17 13
    18. Аваи 19 2 4 13 10:34 -24 10
    19. Жувентуде 19 1 4 14 11:42 -31 7
    20. Коритиба 19 1 2 16 14:44 -30 5
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