Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 45 млн

Атлетико Паранаэнсе - турнирная таблица

Куритиба
Бразилия. Серия А
Стадион:
Арена да Байшада
Сайт:
http://www.atleticoparanaense.com/
Тренер:
Весли Карвальо
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Фламенго
2
Палмейрас
3
Атлетико Паранаэнсе
4
Флуминенсе
5
Баия
6
Крузейро
7
Атлетико Минейро
8
Коритиба
9
Брагантино
10
Сантос
11
Витория
12
Сан-Паулу
13
Ботафого
14
Коринтианс
15
Мирассол
16
Васко да Гама
17
Интернасьонал
18
Гремио
19
Ремо
20
Шапекоэнсе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
27
17
6
4
53
22
31
57
27
16
8
3
47
21
26
56
27
13
7
7
41
31
10
46
27
12
9
6
41
35
6
45
26
11
10
5
40
32
8
43
27
12
6
9
39
39
0
42
26
11
6
9
35
31
4
39
27
10
8
9
37
38
-1
38
26
10
6
10
32
29
3
36
26
9
8
9
39
39
0
35
27
9
6
12
27
39
-12
33
26
9
6
11
31
30
1
33
26
8
8
10
38
41
-3
32
27
8
8
11
28
29
-1
32
27
7
8
12
31
42
-11
29
26
7
7
12
29
41
-12
28
27
6
10
11
30
35
-5
28
26
7
7
12
28
35
-7
28
26
5
8
13
30
43
-13
23
26
3
8
15
28
52
-24
17
Команда
1
Флуминенсе
2
Палмейрас
3
Фламенго
4
Витория
5
Атлетико Паранаэнсе
6
Атлетико Минейро
7
Крузейро
8
Сан-Паулу
9
Гремио
10
Сантос
11
Баия
12
Васко да Гама
13
Брагантино
14
Мирассол
15
Коритиба
16
Ботафого
17
Коринтианс
18
Интернасьонал
19
Ремо
20
Шапекоэнсе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
3
1
24
14
10
33
13
9
3
1
23
9
14
30
13
9
3
1
26
9
17
30
13
9
1
3
17
9
8
28
13
8
4
1
23
10
13
28
12
7
4
1
22
15
7
25
14
7
4
3
24
16
8
25
12
7
3
2
20
10
10
24
13
7
3
3
22
16
6
24
14
6
4
4
20
18
2
22
13
5
6
2
20
13
7
21
13
6
2
5
16
18
-2
20
13
6
2
5
19
14
5
20
14
5
5
4
19
21
-2
20
14
5
4
5
19
19
0
19
13
4
6
3
21
18
3
18
14
5
3
6
14
13
1
18
14
3
5
6
16
16
0
14
13
3
5
5
17
17
0
14
13
2
5
6
18
29
-11
11
Команда
1
Фламенго
2
Палмейрас
3
Баия
4
Коритиба
5
Атлетико Паранаэнсе
6
Крузейро
7
Брагантино
8
Атлетико Минейро
9
Ботафого
10
Интернасьонал
11
Коринтианс
12
Сантос
13
Флуминенсе
14
Мирассол
15
Ремо
16
Сан-Паулу
17
Васко да Гама
18
Шапекоэнсе
19
Витория
20
Гремио
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
8
3
3
27
13
14
27
14
7
5
2
24
12
12
26
13
6
4
3
20
19
1
22
13
5
4
4
18
19
-1
19
14
5
3
6
18
21
-3
18
13
5
2
6
15
23
-8
17
13
4
4
5
13
15
-2
16
14
4
2
8
13
16
-3
14
13
4
2
7
17
23
-6
14
13
3
5
5
14
19
-5
14
13
3
5
5
14
16
-2
14
12
3
4
5
19
21
-2
13
13
2
6
5
17
21
-4
12
13
2
3
8
12
21
-9
9
13
2
3
8
13
26
-13
9
14
2
3
9
11
20
-9
9
13
1
5
7
13
23
-10
8
13
1
3
9
10
23
-13
6
14
0
5
9
10
30
-20
5
13
0
4
9
6
19
-13
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
Вчера, 21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
Вчера, 21:24
5
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
Вчера, 20:57
4
ВидеоГенич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 20:38
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+