Матч 24-го тура чемпионата Бразилии между «Ботафого» и «Атлетико Паранаэнсе» пройдет 25 августа 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Энженьян». Хозяева занимают 11-е место с 30 очками, но дома не проигрывают в шести последних матчах. Гости расположились на третьей строчке с 41 баллом и редко уступают в последнее время. При этом в очных встречах на своeм поле «Ботафого» не уступает сопернику в пяти из семи последних игр. Кто окажется сильнее – хозяева, опирающиеся на мощь «Энженьяна», или гости, которые выше классом и имеют преимущество в истории личных встреч?

Кто победит в матче

«Ботафого» постарается использовать преимущество своего поля и уверенную домашнюю серию, чтобы навязать борьбу фавориту. Команда не проигрывает в шести последних матчах на «Энженьяне», а в очных встречах с «Атлетико Паранаэнсе» дома не уступает в пяти из семи последних игр. В атаке хозяева действуют скромно – в среднем 0,80 гола за последние пять матчей, однако их оборона пропускает 1,60 мяча, что указывает на уязвимость. В стартовых турах «Ботафого» обыграл «Виторию» (1:0) и «Крузейро» (1:0), сыграл вничью с «Флуминенсе» (1:1), а в Копа Судамерикана уверенно прошeл «Сьенсиано». Домашняя поддержка и умение не проигрывать этому сопернику на своeм поле дают хозяевам шанс на победу.

«Атлетико Паранаэнсе» подходит к игре с преимуществом в таблице и общей очной статистике. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в очных встречах с «Ботафого» в целом не уступает в семи из девяти последних игр. В атаке гости стабильны: в среднем 1,00 гола за последние пять матчей, а оборона пропускает ровно столько же. В последних турах «Атлетико» сыграл вничью с «Ред Булл Брагантино» (1:1), победил «Сантос» (2:0) и разгромил «Виторию» в Кубке Бразилии (4:0). Однако на выезде у гостей не всегда всe гладко, а история встреч на «Энженьяне» складывается не в их пользу – лишь две победы в последних семи матчах. Кроме того, гости забивают в среднем всего один гол за игру, что при домашней неуступчивости хозяев может стать проблемой.

Итоговый вывод: несмотря на более высокое место в таблице и общее преимущество в личных встречах, «Атлетико Паранаэнсе» будет непросто на поле «Ботафого», который дома редко уступает этому сопернику. Хозяева имеют хорошую домашнюю серию и способны использовать свои шансы, тогда как гости не слишком результативны на выезде. Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа «Ботафого» с сохранением сухого счeта.

Форма и история личных встреч

В 46 очных матчах «Атлетико Паранаэнсе» одержал 25 побед, «Ботафого» – 12, ещe 9 встреч завершились вничью. Однако на «Энженьяне» хозяева не уступают сопернику в пяти из семи последних игр. Текущая форма «Ботафого» дома – шесть матчей без поражений, тогда как гости имеют стабильные результаты, но пропускают в среднем один гол за игру. Домашняя серия и умение хозяев сдерживать атаки соперника на своeм поле создают предпосылки для победы «Ботафого».

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ботафого» в основное время. Домашняя безпроигрышная серия из шести матчей, уверенная игра против «Атлетико Паранаэнсе» на «Энженьяне» и невысокая результативность гостей на выезде позволяют рассчитывать на то, что хозяева сумеют добыть три очка. Рекомендуемая ставка – победа «Ботафого» с коэффициентом 2,27. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24-го тура чемпионата Бразилии между «Ботафого» и «Атлетико Паранаэнсе» состоится 25 августа 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Энженьян» и начнется в 02:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 3».