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«Ботафого» – «Атлетико Паранаэнсе»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026

24 августа 2026 10:44
Ботафого - Атлетико Паранаэнсе
25 авг. 2026, вторник 02:00 | Бразилия. Серия А, 24 тур
Перейти в онлайн матча
2.27
Победа «Ботафого»
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Матч 24-го тура чемпионата Бразилии между «Ботафого» и «Атлетико Паранаэнсе» пройдет 25 августа 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Энженьян». Хозяева занимают 11-е место с 30 очками, но дома не проигрывают в шести последних матчах. Гости расположились на третьей строчке с 41 баллом и редко уступают в последнее время. При этом в очных встречах на своeм поле «Ботафого» не уступает сопернику в пяти из семи последних игр. Кто окажется сильнее – хозяева, опирающиеся на мощь «Энженьяна», или гости, которые выше классом и имеют преимущество в истории личных встреч?

Кто победит в матче

«Ботафого» постарается использовать преимущество своего поля и уверенную домашнюю серию, чтобы навязать борьбу фавориту. Команда не проигрывает в шести последних матчах на «Энженьяне», а в очных встречах с «Атлетико Паранаэнсе» дома не уступает в пяти из семи последних игр. В атаке хозяева действуют скромно – в среднем 0,80 гола за последние пять матчей, однако их оборона пропускает 1,60 мяча, что указывает на уязвимость. В стартовых турах «Ботафого» обыграл «Виторию» (1:0) и «Крузейро» (1:0), сыграл вничью с «Флуминенсе» (1:1), а в Копа Судамерикана уверенно прошeл «Сьенсиано». Домашняя поддержка и умение не проигрывать этому сопернику на своeм поле дают хозяевам шанс на победу.

«Атлетико Паранаэнсе» подходит к игре с преимуществом в таблице и общей очной статистике. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в очных встречах с «Ботафого» в целом не уступает в семи из девяти последних игр. В атаке гости стабильны: в среднем 1,00 гола за последние пять матчей, а оборона пропускает ровно столько же. В последних турах «Атлетико» сыграл вничью с «Ред Булл Брагантино» (1:1), победил «Сантос» (2:0) и разгромил «Виторию» в Кубке Бразилии (4:0). Однако на выезде у гостей не всегда всe гладко, а история встреч на «Энженьяне» складывается не в их пользу – лишь две победы в последних семи матчах. Кроме того, гости забивают в среднем всего один гол за игру, что при домашней неуступчивости хозяев может стать проблемой.

Итоговый вывод: несмотря на более высокое место в таблице и общее преимущество в личных встречах, «Атлетико Паранаэнсе» будет непросто на поле «Ботафого», который дома редко уступает этому сопернику. Хозяева имеют хорошую домашнюю серию и способны использовать свои шансы, тогда как гости не слишком результативны на выезде. Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа «Ботафого» с сохранением сухого счeта.

Форма и история личных встреч

В 46 очных матчах «Атлетико Паранаэнсе» одержал 25 побед, «Ботафого» – 12, ещe 9 встреч завершились вничью. Однако на «Энженьяне» хозяева не уступают сопернику в пяти из семи последних игр. Текущая форма «Ботафого» дома – шесть матчей без поражений, тогда как гости имеют стабильные результаты, но пропускают в среднем один гол за игру. Домашняя серия и умение хозяев сдерживать атаки соперника на своeм поле создают предпосылки для победы «Ботафого».

Личные встречи
Побед - 6 (27%)
Ничьих - 4 (18%)
Побед - 12 (55%)
20
Забитых мячей
29
0.91
В среднем за матч
1.32
4:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
2 : 3
25.08.2026
Атлетико Паранаэнсе
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 10 тур
Ботафого
1 : 1
20.06.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
2 : 3
25.08.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 1
30.03.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
05.10.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 10 тур
Ботафого
1 : 1
20.06.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ботафого
1 : 1
22.10.2023
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
04.06.2023
Ботафого
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 0
13.11.2022
Ботафого
Бразилия. Серия А, 19 тур
Ботафого
2 : 0
24.07.2022
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ботафого
0 : 2
07.01.2021
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
09.09.2020
Ботафого
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
18.11.2019
Ботафого
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
2 : 1
11.08.2019
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
28.10.2018
Ботафого
Бразилия. Серия А, 12 тур
Ботафого
2 : 0
14.06.2018
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
0 : 1
11.11.2017
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 0
21.07.2017
Ботафого
Бразилия. Серия А, 22 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
30.08.2016
Ботафого
Бразилия. Серия А, 3 тур
Ботафого
2 : 1
26.05.2016
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ботафого
0 : 2
09.11.2014
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
10.08.2014
Ботафого
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ботафого
4 : 0
17.11.2013
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
26.08.2013
Ботафого
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ботафого
12
Габриэль Батиста
ВР
13
Алекс Теллес
(К) ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
59
Kauan Toledo
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
6
Кристиан Медина
ЦП
34
Gabriel Justino
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Альваро Монторо
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
(К) ВР
29
Гастон Бенавидес
ЛАЗ
33
Juan Felipe Aguirre
ЦЗ
4
Артур Диас
ЦЗ
25
Dantas
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
16
Жадсон
ЦП
8
João Cruz
ЦП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
21
Leozinho
ЦФ
9
Кевин Виверос
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Ботафого
62
Cléber Lucas
ВР
32
Rhyan
ВР
21
Маршал
ЛЗ
42
Kadu Santos
ЦЗ
75
Huguinho
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
91
Domingos Andrade
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
7
Жуниор Сантос
ПВ
77
Lucas Villalba
ЦФ
37
José Kadir
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
2
Gilberto Junior
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
27
Хуан Портилья
ЦП
53
Dudu
ЦП
47
Chiqueti
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
70
Renan Peixoto
ЦФ
19
Jorge Rivaldo
ЦФ
3-5-1-1
12
Батиста
13
Теллес
5
Феррарези
2
Витиньо
88
Эденилсон
6
Медина
34
25
Аллан
59
10
Монторо
90
Данило
3-2-2-3
23
Сантос
33
4
Диас
25
14
Густаво
29
Бенавидес
16
Жадсон
8
9
Виверос
21
7
Мендоса
10
Монторо
11
Мартинс
11
Мартинс
10
Монторо
88
Эденилсон
8
Родригес
8
Родригес
88
Эденилсон
6
Медина
37
37
6
Медина
25
Аллан
75
75
25
Аллан
59
7
Сантос
7
Сантос
59
14
Густаво
27
Портилья
27
Портилья
14
Густаво
21
18
18
21
53
53
9
Виверос
70
70
9
Виверос
Остались в запасе
Ботафого
Атлетико Паранаэнсе
77
Lucas Villalba
ЦФ
21
Маршал
ЛЗ
4
Матео Понте
ПЗ
42
Kadu Santos
ЦЗ
62
Cléber Lucas
ВР
32
Rhyan
ВР
91
Domingos Andrade
ЦП
Главный тренер
Франклим Карвалью
1
Mycael
ВР
2
Gilberto Junior
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
47
Chiqueti
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
19
Jorge Rivaldo
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
77
Lucas Villalba
ЦФ
21
Маршал
ЛЗ
4
Матео Понте
ПЗ
42
Kadu Santos
ЦЗ
62
Cléber Lucas
ВР
32
Rhyan
ВР
91
Domingos Andrade
ЦП
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
2
Gilberto Junior
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
47
Chiqueti
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
19
Jorge Rivaldo
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Главный тренер
Весли Карвальо
Ботафого
Точно не сыграют
Jordan Barrera
ЦП
Артур Кабрал
ЦФ
Кайо
ЦЗ
Паулиньо
ЦЗ
Warleson
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
Точно не сыграют
Claudinho
ЦЗ
Лукас Эскивель
ПЗ
Leo Derik
Жилберто
ПЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ботафого» в основное время. Домашняя безпроигрышная серия из шести матчей, уверенная игра против «Атлетико Паранаэнсе» на «Энженьяне» и невысокая результативность гостей на выезде позволяют рассчитывать на то, что хозяева сумеют добыть три очка. Рекомендуемая ставка – победа «Ботафого» с коэффициентом 2,27. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24-го тура чемпионата Бразилии между «Ботафого» и «Атлетико Паранаэнсе» состоится 25 августа 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Энженьян» и начнется в 02:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 3».

«Ботафого» – «Атлетико Паранаэнсе»: смотреть онлайн.

2.27
Победа «Ботафого»
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Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Атлетико Паранаэнсе Ботафого
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