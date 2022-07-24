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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Атлетико Паранаэнсе
Ботафого - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 24 июля 2022
Ботафого
24.07.2022, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
19'
Эрисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Атлетико Паранаэнсе
87'
Желтая карточка
Д. Теранс
Замена
Р. Саравия
️️️️
Д. Борхес
79'
Замена
П. де Паула
️️️️
Л. Фернандес
73'
Замена
М. Наскименто
️️️️
Эрисон
69'
62'
Замена
️️️️
Абнер
62'
Замена
Н. Эрнандес
️️️️
Т. Хелено
62'
Замена
Эрик
️️️️
Фернандиньо
47'
Желтая карточка
Т. Хелено
46'
Замена
Келлвен
️️️️
Л. Орехуэла
46'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
А. Каноббио
ГОЛ! 1:0!
Эрисон
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
47
Жеффиньо
ЦП
33
Карлос Эдуардо
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
99
Эрисон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
16
Абнер
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
80
Давид Теранс
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
40
Ромуло
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
4
Кану
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
5
Luís Oyama
ЦП
70
Винисиус Лопес
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
16
Уго
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Деде
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
18
Лео Читтадини
ЦП
20
Брайан Гарсия
ЦП
14
Эрик
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Марлос
ПВ
17
Матеус Баби
ЦФ
4-3-1-2
25
Фернандес
21
Маршал
3
14
Сампайо
20
Борхес
47
Жеффиньо
33
Карлос Эдуардо
33
Фернандес
12
Пиазон
3
Че Че
99
Эрисон
4-1-1-2-2
24
Бенто
28
Орехуэла
13
Энрике
4
Фелипе
16
Абнер
5
Моура
5
Фернандиньо
17
Каноббио
80
Теранс
44
Хелено
40
Ромуло
20
Борхес
20
Саравия
20
Саравия
20
Борхес
99
Эрисон
30
Наскименто
30
Наскименто
99
Эрисон
33
Фернандес
12
де Паула
12
де Паула
33
Фернандес
44
Хелено
22
Эрнандес
22
Эрнандес
44
Хелено
28
Орехуэла
12
Келлвен
12
Келлвен
28
Орехуэла
17
Каноббио
18
Читтадини
18
Читтадини
17
Каноббио
5
Фернандиньо
14
Эрик
14
Эрик
5
Фернандиньо
Остались в запасе
Ботафого
Атлетико Паранаэнсе
22
Douglas Borges
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
4
Кану
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
16
Уго
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
98
Андерсон Пайшао
ВР
3
Деде
ЦЗ
20
Брайан Гарсия
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
28
Витиньо
ЛВ
10
Марлос
ПВ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
4
Кану
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
16
Уго
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
3
Деде
ЦЗ
20
Брайан Гарсия
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
28
Витиньо
ЛВ
10
Марлос
ПВ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Ботафого - Атлетико Паранаэнсе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
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