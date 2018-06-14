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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Атлетико Паранаэнсе
Ботафого - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 14 июня 2018
Ботафого
14.06.2018, четверг, 03:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ботафого - Атлетико Паранаэнсе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 2
18.10.2026
Палмейрас
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Ботафого
Атлетико Паранаэнсе
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
11:02
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
11:02
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Палмейрас»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Атлетико Минейро»: погоня за топ-4 против серии «Минейро», выдержит ли оборона хозяев?
8 октября
Агент форварда сборной Колумбии прокомментировал информацию об интересе «Краснодара»
5 октября
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