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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого: обзор матча 05 октября 2024
Атлетико Паранаэнсе
05.10.2024, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Ботафого
14'
И. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Ботафого
90'
+3
Желтая карточка
М. Мартинс
90'
Желтая карточка
Тикиньо
87'
Замена
Тикиньо
️️️️
И. Жезус
87'
Замена
Ч. Че
️️️️
М. Фрейтас
84'
Желтая карточка
Данило
Замена
L. Di Yorio
️️️️
Г. Мастриани
84'
78'
Замена
Данило
️️️️
Т. Алмада
Желтая карточка
К. Роша
76'
Желтая карточка
Мадсон
75'
71'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Л. Энрике
71'
Замена
Аллан
️️️️
Грегоре
Замена
Б. Пракседес
️️️️
Габриэль
63'
Замена
Д. Оливейра
️️️️
Б. Запелли
46'
Замена
Никао
️️️️
Т. Куэльо
46'
43'
Желтая карточка
Грегоре
14'
ГОЛ! 0:1!
И. Жезус
Пас отдал
Д. Саварино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
6
Габриэль
ОП
14
Эрик
(К)
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Ботафого
12
Джон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
40
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
42
Matheus Soares
ВР
44
Маркос Виктор
ЦЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
88
Zé Vitor
ЦП
8
João Cruz
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Никао
АП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
45
Lucas Belezi
ЦФ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
66
Куябано
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
3
Че Че
ЦП
25
Аллан
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
4-1-1-3-1
1
22
Мадсон
27
Роша
15
37
Эскивель
6
Габриэль
14
Эрик
28
Куэльо
10
Запелли
17
Каноббио
39
Мастриани
4-2-1-2-1
12
Джон
2
Витиньо
15
Баштуш
2
Барбоза
13
Теллес
40
Грегоре
17
Фрейтас
11
Саварино
11
Энрике
23
Алмада
11
Жезус
6
Габриэль
25
Пракседес
25
Пракседес
6
Габриэль
28
Куэльо
11
Никао
11
Никао
28
Куэльо
39
Мастриани
9
9
39
Мастриани
10
Запелли
20
Оливейра
20
Оливейра
10
Запелли
23
Алмада
15
Данило
15
Данило
23
Алмада
17
Фрейтас
3
Че Че
3
Че Че
17
Фрейтас
40
Грегоре
25
Аллан
25
Аллан
40
Грегоре
11
Энрике
11
Мартинс
11
Мартинс
11
Энрике
11
Жезус
9
Тикиньо
9
Тикиньо
11
Жезус
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Ботафого
24
Лео Линк
ВР
42
Matheus Soares
ВР
44
Маркос Виктор
ЦЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
88
Zé Vitor
ЦП
8
João Cruz
ЦП
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
25
Роберто Фернандес
ВР
66
Куябано
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
42
Matheus Soares
ВР
44
Маркос Виктор
ЦЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
88
Zé Vitor
ЦП
8
João Cruz
ЦП
45
Lucas Belezi
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
66
Куябано
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Ботафого
2
4
Всего ударов по воротам
24
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
8
21
Офсайды
0
2
Количество передач
430
393
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
14
5
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
10
6
xG (ожидаемые голы)
1.96
1.19
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Арена да Байшада
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