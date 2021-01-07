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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Атлетико Паранаэнсе
Ботафого - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 07 января 2021
Ботафого
07.01.2021, четверг, 01:15
Бразилия. Серия А, 28 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
31'
Р. Кайзер
48'
Л. Читтадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Атлетико Паранаэнсе
Желтая карточка
А. Кайо
83'
82'
Замена
Келлвен
️️️️
Никао
82'
Замена
F. Canesin
️️️️
J.
Замена
Ф. Баррандегуй
️️️️
Кевин
75'
75'
Замена
J. Alvarado
️️️️
Ричард
Желтая карточка
М. Баби
71'
Желтая карточка
М. Беневенуто
69'
67'
Замена
F. Aguilar
️️️️
Кристиан
Замена
Руан
️️️️
С. Калу
57'
Замена
М. Баби
️️️️
C.
51'
Замена
А. Лекарос
️️️️
Б. Назарио
51'
48'
ГОЛ! 0:2!
Л. Читтадини
45'
+2
Желтая карточка
Р. Кайзер
44'
Желтая карточка
Никао
31'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кайзер
Пас отдал
К. Эдуардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Виктор Луис
ЛЗ
22
Кевин
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
10
Бруно Назарио
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
12
Diego Cavalieri
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
16
Абнер
ЛЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
25
Ричард
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
18
Кристиан
ЦП
11
Никао
АП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
2
Jonathan
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Ботафого
2
Варлей
ЦЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
16
Руан
ЦФ
34
Cesinha
ЦФ
22
Kelvin
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Jadson
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
7
Биссоли
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
4-1-2-4
12
Луис
4
Кану
4
Беневенуто
22
Кевин
28
Велисон
10
Назарио
8
Кайо
12
8
Калу
8
18
Рауль
3-1-2-1-2
23
Сантос
44
Хелено
5
Энрике
16
Абнер
25
Ричард
18
Читтадини
18
Кристиан
11
Никао
2
79
Кайзер
8
17
Баби
17
Баби
8
8
Калу
16
Руан
16
Руан
8
Калу
22
Кевин
24
Баррандегуй
24
Баррандегуй
22
Кевин
10
Назарио
24
Лекарос
24
Лекарос
10
Назарио
25
Ричард
15
15
25
Ричард
11
Никао
12
Келлвен
12
Келлвен
11
Никао
18
Кристиан
21
21
18
Кристиан
2
55
55
2
Остались в запасе
Ботафого
Атлетико Паранаэнсе
34
Cesinha
ЦФ
2
Варлей
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
22
Kelvin
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
7
Биссоли
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
13
Жандрей
ВР
10
Jadson
ЦП
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
34
Cesinha
ЦФ
2
Варлей
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
22
Kelvin
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
Остались в запасе
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
7
Биссоли
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
13
Жандрей
ВР
10
Jadson
ЦП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Ботафого - Атлетико Паранаэнсе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
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