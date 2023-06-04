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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого: обзор матча 04 июня 2023
Атлетико Паранаэнсе
04.06.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Ботафого
42'
А. Сантана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Ботафого
Замена
Т. Хелено
️️️️
У. Моура
90'
+1
Замена
Ромуло
️️️️
А. Каноббио
85'
Желтая карточка
Д. Теранс
79'
Замена
Эрик
️️️️
А. Сантана
79'
Замена
Кристиан
️️️️
Д. Теранс
79'
Замена
Т. Андраде
️️️️
В. Роке
79'
78'
Замена
Рафаэл
️️️️
Л. Ди Пласидо
Желтая карточка
П. Энрике
76'
72'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Ж. Сантос
63'
Замена
В. Са
️️️️
Л. Энрике
ГОЛ! 1:0!
А. Сантана
Пас отдал
В. Роке
42'
Желтая карточка
А. Сантана
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
12
Фернандо
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
80
Давид Теранс
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
20
Лукас Перри
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Атлетико Паранаэнсе
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
18
Кристиан
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
14
Эрик
ЦП
7
Марсело Сирино
ПВ
24
Лео Линк
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
22
Douglas Borges
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
30
Кайке
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
5
Breno
ЦФ
3-1-1-3-2
24
Бенто
12
Фернандо
5
Энрике
12
Келлвен
5
Моура
80
Сантана
28
Куэльо
80
Теранс
17
Каноббио
9
Роке
27
Зе Ивалдо
3-1-1-1-5
24
Ди Пласидо
31
Куэста
16
Уго
17
Фрейтас
33
Фернандес
11
Энрике
20
Перри
9
Тикиньо
7
Сантос
3
Че Че
34
Адриэлсон
5
Моура
44
Хелено
44
Хелено
5
Моура
80
Теранс
18
Кристиан
18
Кристиан
80
Теранс
80
Сантана
14
Эрик
14
Эрик
80
Сантана
9
Роке
11
Андраде
11
Андраде
9
Роке
17
Каноббио
40
Ромуло
40
Ромуло
17
Каноббио
24
Ди Пласидо
2
Рафаэл
2
Рафаэл
24
Ди Пласидо
7
Сантос
12
Пиазон
12
Пиазон
7
Сантос
11
Энрике
27
Са
27
Са
11
Энрике
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Ботафого
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
7
Марсело Сирино
ПВ
24
Лео Линк
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
25
Роберто Фернандес
ВР
22
Douglas Borges
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
30
Кайке
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
5
Breno
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
7
Марсело Сирино
ПВ
24
Лео Линк
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
22
Douglas Borges
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
30
Кайке
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
5
Breno
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Ботафого
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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3
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