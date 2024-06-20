Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Атлетико Паранаэнсе
Ботафого - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 20 июня 2024
Ботафого
20.06.2024, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
90+8'
Баштуш
53'
Г. Мастриани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Атлетико Паранаэнсе
ГОЛ! 1:1!
Баштуш
Пас отдал
Д. Эрнандес
90'
+8
90'
+1
Желтая карточка
А. Сантана
90'
Замена
А. Сантана
️️️️
Никао
86'
Желтая карточка
Пабло
82'
Замена
Пабло
️️️️
Г. Мастриани
82'
Замена
M. Gamarra
️️️️
Л. Эскивель
Замена
Грегоре
️️️️
М. Фрейтас
81'
Замена
Д. Эрнандес
️️️️
К. Эдуардо
81'
77'
Желтая карточка
Л. Эскивель
77'
Желтая карточка
Кристиан
72'
Замена
Д. Оливейра
️️️️
Т. Куэльо
Замена
Y.
️️️️
Д. Суарес
70'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Данило
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мастриани
Пас отдал
Т. Куэльо
42'
Желтая карточка
Эрик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Джон
ВР
66
Куябано
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
15
Данило
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
3
Че Че
(К)
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
7
Жуниор Сантос
ПВ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
18
Кристиан
ЦП
11
Никао
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
16
Уго
ЛЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
18
Kauê
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
67
Yarlen
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
1
Габриэль Перейра
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
10
Бруно Запелли
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
4-2-2-2
12
Джон
66
Куябано
5
Халтер
15
Баштуш
22
Суарес
15
Данило
17
Фрейтас
3
Че Че
10
Ромеро
33
Карлос Эдуардо
7
Сантос
3-3-2-1
24
Линк
27
Роша
44
Хелено
37
Эскивель
14
Эрик
5
Фернандиньо
18
Кристиан
11
Никао
28
Куэльо
39
Мастриани
17
Фрейтас
40
Грегоре
40
Грегоре
17
Фрейтас
33
Карлос Эдуардо
33
Эрнандес
33
Эрнандес
33
Карлос Эдуардо
15
Данило
11
Энрике
11
Энрике
15
Данило
22
Суарес
67
67
22
Суарес
37
Эскивель
15
15
37
Эскивель
11
Никао
80
Сантана
80
Сантана
11
Никао
28
Куэльо
20
Оливейра
20
Оливейра
28
Куэльо
39
Мастриани
92
Пабло
92
Пабло
39
Мастриани
Остались в запасе
Ботафого
Атлетико Паранаэнсе
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
16
Уго
ЛЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
18
Kauê
ЦП
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
1
Габриэль Перейра
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
10
Бруно Запелли
ЦП
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
16
Уго
ЛЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
18
Kauê
ЦП
12
Патрик де Паула
ЦФ
Остались в запасе
1
Габриэль Перейра
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
10
Бруно Запелли
ЦП
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Ботафого - Атлетико Паранаэнсе
5
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
5
9
Нарушения
13
14
Офсайды
1
2
Количество передач
509
309
Сейвы
5
0
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.46
1.42
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Новости команд
Все
Ботафого
Атлетико Паранаэнсе
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
11:05
«Краснодар» сделал предложение по бразильскому вингеру
00:48
1
Лучший бомбардир чемпионата Бразилии ответил на предложение ЦСКА
Вчера, 20:46
5
Реакция Пономарева на желание ЦСКА купить форварда за 27 миллионов
Вчера, 19:07
2
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
Вчера, 08:42
6
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
11:05
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
«Краснодар» сделал предложение по бразильскому вингеру
00:48
1
Лучший бомбардир чемпионата Бразилии ответил на предложение ЦСКА
Вчера, 20:46
5
Реакция Пономарева на желание ЦСКА купить форварда за 27 миллионов
Вчера, 19:07
2
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
Вчера, 08:42
6
Форвард, на которого претендует ЦСКА, не хочет играть в РПЛ
26 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+