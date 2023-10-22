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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Атлетико Паранаэнсе
Ботафого - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 22 октября 2023
Ботафого
22.10.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
24'
Тикиньо
41'
Пабло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Атлетико Паранаэнсе
Замена
Д. Коста
️️️️
К. Эдуардо
90'
+3
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Са
87'
81'
Замена
У. Моура
️️️️
Фернандиньо
81'
Замена
Ромуло
️️️️
Б. Запелли
Желтая карточка
В. Са
75'
Желтая карточка
К. Эдуардо
49'
41'
ГОЛ! 1:1!
Пабло
Пас отдал
Т. Куэльо
38'
Желтая карточка
К. Роша
ГОЛ! 1:0!
Тикиньо
Пас отдал
Маршал
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
21
Маршал
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Карлос Эдуардо
АП
9
Тикиньо
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
14
Эрик
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
15
Данило
ОП
18
Габриэл
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
39
Жандерсон
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
60
Leonardo Ataíde
ЦЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
87
Daniel Martins
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
3-1-2-5
21
Маршал
31
Куэста
24
Ди Пласидо
17
Фрейтас
27
Са
33
Карлос Эдуардо
20
Перри
34
Адриэлсон
7
Сантос
3
Че Че
9
Тикиньо
4-4-1-1
24
Бенто
25
Кака
44
Хелено
27
Роша
37
Эскивель
14
Эрик
15
Буэно
10
Запелли
5
Фернандиньо
28
Куэльо
92
Пабло
27
Са
11
Энрике
11
Энрике
27
Са
33
Карлос Эдуардо
19
Коста
19
Коста
33
Карлос Эдуардо
5
Фернандиньо
5
Моура
5
Моура
5
Фернандиньо
10
Запелли
40
Ромуло
40
Ромуло
10
Запелли
Остались в запасе
Ботафого
Атлетико Паранаэнсе
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Данило
ОП
18
Габриэл
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
39
Жандерсон
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
60
Leonardo Ataíde
ЦЗ
80
Алекс Сантана
ЦП
87
Daniel Martins
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
11
Виллиан
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Данило
ОП
18
Габриэл
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
39
Жандерсон
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
60
Leonardo Ataíde
ЦЗ
80
Алекс Сантана
ЦП
87
Daniel Martins
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
11
Виллиан
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Ботафого - Атлетико Паранаэнсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
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