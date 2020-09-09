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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого: обзор матча 09 сентября 2020
Атлетико Паранаэнсе
09.09.2020, среда, 23:30
Бразилия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Ботафого
88'
Раванелли
80'
В. Луис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Ботафого
Пенальти не реализован!
Никао
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Раванелли
Пас отдал
G.
88'
Замена
Раванелли
️️️️
Эрик
81'
80'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Луис
Замена
Келлвен
️️️️
J.
69'
63'
Замена
Руан
️️️️
С. Калу
61'
Замена
C. Renteria
️️️️
Л. Отавио
Замена
Кристиан
️️️️
L. GonzÃ¡lez
59'
Желтая карточка
L. GonzÃ¡lez
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
14
Эрик
ЦП
11
Никао
АП
2
Jonathan
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Ботафого
12
Виктор Луис
ЛЗ
22
Кевин
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
8
Александре Кайо
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
12
Diego Cavalieri
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
18
Кристиан
ЦП
12
Раванелли
АП
15
Jaime Alvarado
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
9
Walter
ЦФ
Ботафого
12
Сауло
ВР
16
Уго
ЛЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
16
Руан
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
1-2-1-5
23
Сантос
44
Хелено
18
Читтадини
14
Эрик
11
Никао
6
7
Биссоли
28
3
21
3-2-3-3
4
Беневенуто
4
Кану
13
Форстер
22
Кевин
12
Луис
8
Кайо
5
Отавио
10
Назарио
8
Калу
12
17
Баби
2
12
Келлвен
12
Келлвен
2
14
Эрик
12
Раванелли
12
Раванелли
14
Эрик
3
18
Кристиан
18
Кристиан
3
8
Калу
16
Руан
16
Руан
8
Калу
5
Отавио
77
77
5
Отавио
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Ботафого
13
Жандрей
ВР
7
Педро Габриэл
ЛВ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
16
Абнер
ЛЗ
96
Карлос Эдуардо
ВР
15
Jaime Alvarado
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
9
Walter
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
12
Сауло
ВР
2
Варлей
ЦЗ
16
Уго
ЛЗ
24
Александер Лекарос
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
7
Педро Габриэл
ЛВ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
16
Абнер
ЛЗ
96
Карлос Эдуардо
ВР
15
Jaime Alvarado
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
9
Walter
ЦФ
Остались в запасе
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
12
Сауло
ВР
2
Варлей
ЦЗ
16
Уго
ЛЗ
24
Александер Лекарос
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Ботафого
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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