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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого: обзор матча 13 ноября 2022
Атлетико Паранаэнсе
13.11.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 38 тур
3 : 0
Завершен
Ботафого
52'
Адриэлсон (АГ)
62'
В. Роке
90+5'
Эрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Ботафого
ГОЛ! 3:0!
Эрик
90'
+5
Замена
Ромуло
️️️️
Д. Теранс
87'
Замена
Б. Гарсия
️️️️
Фернандиньо
87'
Замена
Пабло
️️️️
В. Роке
79'
Замена
А. Каноббио
️️️️
Витиньо
79'
Замена
П. Энрике
️️️️
Абнер
70'
69'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Д. Борхес
Желтая карточка
Эрик
65'
ГОЛ! 2:0!
В. Роке
62'
62'
Замена
В. Са
️️️️
П. де Паула
62'
Замена
М. Наскименто
️️️️
Ж. Сантос
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Адриэлсон
52'
50'
Желтая карточка
Ж. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
16
Абнер
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
80
Давид Теранс
АП
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Ботафого
21
Маршал
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
18
Кристиан
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
20
Брайан Гарсия
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
92
Пабло
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
16
Уго
ЛЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
12
Лукас Пиазон
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
4-3-2-1
24
Бенто
16
Абнер
4
Фелипе
44
Хелено
12
Келлвен
14
Эрик
5
Фернандиньо
80
Сантана
28
Витиньо
80
Теранс
9
Роке
3-2-5
20
Борхес
31
Куэста
21
Маршал
33
Фернандес
47
Жеффиньо
20
Перри
7
Сантос
3
Че Че
12
де Паула
34
Адриэлсон
16
Абнер
13
Энрике
13
Энрике
16
Абнер
5
Фернандиньо
20
Гарсия
20
Гарсия
5
Фернандиньо
28
Витиньо
17
Каноббио
17
Каноббио
28
Витиньо
9
Роке
92
Пабло
92
Пабло
9
Роке
80
Теранс
40
Ромуло
40
Ромуло
80
Теранс
12
де Паула
27
Са
27
Са
12
де Паула
20
Борхес
11
Энрике
11
Энрике
20
Борхес
7
Сантос
30
Наскименто
30
Наскименто
7
Сантос
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Ботафого
98
Андерсон Пайшао
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
18
Кристиан
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
28
Томас Куэльо
ЛВ
24
Лео Линк
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
22
Douglas Borges
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
16
Уго
ЛЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
12
Лукас Пиазон
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
23
Romildo
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
18
Кристиан
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
28
Томас Куэльо
ЛВ
24
Лео Линк
ЦФ
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
16
Уго
ЛЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
12
Лукас Пиазон
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
23
Romildo
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Ботафого
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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