Педро Роша хочет вернуться в «Спартак»

Бернар Хэмилтон, агент форварда «Крисиумы» Педро Роши, сообщил о желании игрока вернуться в «Спартак».

«Педро хочет [вернуться] в «Спартак», но красно-белые не хотят его [возвращать].

Были ли переговоры? Они больше не обращались», – сказал Хэмилтон.

28-летний нападающий принадлежит «Форталезе».

Роша в 2017-2022 годах провел за «Спартак» 19 матчей, забил гол, сделал 2 ассиста.

«Спартак»» – единственный небразильский клуб в карьере игрока.

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