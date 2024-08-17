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Педро Роша хочет вернуться в «Спартак»

17 августа 2024, 15:05
2

Бернар Хэмилтон, агент форварда «Крисиумы» Педро Роши, сообщил о желании игрока вернуться в «Спартак».

«Педро хочет [вернуться] в «Спартак», но красно-белые не хотят его [возвращать].

Были ли переговоры? Они больше не обращались», – сказал Хэмилтон.

  • 28-летний нападающий принадлежит «Форталезе».
  • Роша в 2017-2022 годах провел за «Спартак» 19 матчей, забил гол, сделал 2 ассиста.
  • «Спартак»» – единственный небразильский клуб в карьере игрока.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Роша Педро
Комментарии (2)
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ВетеR
1723896893
в спартаке уже ПЕ.РО достаточно, роша лишний будет
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Baggio1986
1723898161
Не не,не надо))
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