Радимов: «У «Зенита» – Педро, у «Спартака» – Педро Роша»

Бывший зенитовец Владислав Радимов сравнил трансферную политику «Зенита» и «Спартака».

Накануне петербуржцы победили москвичей в Фонбет Кубке России (2:1).

Дубль у 18-летнего Педро.

«Педро и его великолепная игра. Думаю, тут без моих слов все понятно, все все видели.

Хочется сказать о другом. «Зенит» часто критикуют за какие-то непомерные траты и ресурсы. Но послушайте: этого юношу привезли из Бразилии за 9 миллионов евро. Ему 18 лет и уже сейчас, с учетом его игры, он уже приносит пользу и повышает свою рыночную стоимость и поверьте, спустя время уедет в другой клуб за хорошие деньги. Примерно за такие же деньги «Спартак» привез Шамара Николсона, который сейчас команде не нужен и мучается в аренде «Клермоне», который идет на последнем месте во Франции и ему 27.

А еще был Гус Тил, помните такого? Которого привезли за 18 миллионов евро а потом несколько раз отдавали в аренды и в итоге отпустили за 3. А Педро Рошу за 12 миллионов помните? Ну и где он?

Это я все к тому, что прежде чем критиковать «Зенит» за траты, нужно навести порядок у себя. «Зенит», к слову, и продает задорого, как это было с Халком, Леандро Паредесом и Малкомом, и пять раз подряд чемпион. Вот и вся разница. У «Зенита» – Педро, у «Спартака» – Педро Роша», – написал Радимов.