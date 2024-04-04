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    Радимов: «У «Зенита» – Педро, у «Спартака» – Педро Роша»

    Бывший зенитовец Владислав Радимов сравнил трансферную политику «Зенита» и «Спартака».

    • Накануне петербуржцы победили москвичей в Фонбет Кубке России (2:1).
    • Дубль у 18-летнего Педро.

    «Педро и его великолепная игра. Думаю, тут без моих слов все понятно, все все видели.

    Хочется сказать о другом. «Зенит» часто критикуют за какие-то непомерные траты и ресурсы. Но послушайте: этого юношу привезли из Бразилии за 9 миллионов евро. Ему 18 лет и уже сейчас, с учетом его игры, он уже приносит пользу и повышает свою рыночную стоимость и поверьте, спустя время уедет в другой клуб за хорошие деньги. Примерно за такие же деньги «Спартак» привез Шамара Николсона, который сейчас команде не нужен и мучается в аренде «Клермоне», который идет на последнем месте во Франции и ему 27.

    А еще был Гус Тил, помните такого? Которого привезли за 18 миллионов евро а потом несколько раз отдавали в аренды и в итоге отпустили за 3. А Педро Рошу за 12 миллионов помните? Ну и где он?

    Это я все к тому, что прежде чем критиковать «Зенит» за траты, нужно навести порядок у себя. «Зенит», к слову, и продает задорого, как это было с Халком, Леандро Паредесом и Малкомом, и пять раз подряд чемпион. Вот и вся разница. У «Зенита» – Педро, у «Спартака» – Педро Роша», – написал Радимов.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    04.04.2024 09:27
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    Комментарии (6)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712212807
    В итоге свинарня тратит больше чем Зенит, покупая лохов и всяческий ненужный неликвид, включая физруков. А Педро хорош малый, далеко пойдёт. Гыгыгы
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    somn
    1712213064
    Хорош Педро, ничего не скажешь.
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    NewLife
    1712215045
    Согласен, что управленческая команда Федуна - некомпетентна.
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    Алексей З
    1712215590
    Ну есть "зерно" в этом рассуждении конечно. Я бы даже не вспоминал Рошу , а напомнил бы летние трансферы Спартака. 25 млн на 4-х левши , из которых только Бабич оправдывает вложенные деньги. Очень надеюсь , что с приходом Амарала в этом отношении всё изменится. Угальде первый камушек в построении новой команды. По поводу Зенита. Честно скажу в цифры от Родимова или ещё каких "рупоров" бмжеклуба , я не верю. Вот тупо возьмём Малкома. Привезли за дорого , продали так же , какие вы молодцы, а кто озвучит за 5 лет в клубе сколько ему по зп выплатили ? Не секрет , что Вендела , Клаудиньо , Барриоса здесь только огромные зп держат. Ну откройте цифры. Все знают о зп Зобнина и Джикии , но питерские под грифом "секретно". И ещё. Ни одна Коммерчес
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    PooK-BARSUK
    1712215794
    Педро-ша
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