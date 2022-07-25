Кавазашвили – о Роше: «Шмотка, которую жалко выбрасывать»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил решение столичного клуба разорвать контракт с нападающим Педро Рошей.

«Когда ты покушаешь какой-то продукт, то ты делаешь это для того, чтобы им пользоваться. Шмотки надо носить, но когда они надоедают, то ты их выбрасываешь. А выбрасывать жалко. То же самое и с Педро Рошей. Его держали-держали до тех пор, пока не знали, куда его деть.

Черт возьми, но неужели давно нельзя было от него избавиться и взять другого легионера? Все-таки руководство «Спартака» с большим опозданием, но сделали правильный ход», – сказал Кавазашвили.