Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?
2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

Экс-спартаковцы Роша и Мельгарехо забили в один день на Кубке Либертадорес

Бывшие футболисты «Спартака» Педро Роша и Лоренцо Мельгарехо отличились в один день на Кубке Либертадорес.

Роша, выступающий «Атлетико Паранаэнсе», установил окончательный счет в матче с «Каракасом» (5:1).

Мельгарехо помог парагвайскому «Либертаду» разгромить «Стронгест» (4:1). 31-летний полузащитник открыл счет в матче.

«Либертад» и «Атлетико Паранаэнсе» благодаря этим победам вышли в плей-офф Кубка Либертадорес из группы B.

  • «Атлетико Паранаэнсе» арендовал Рошу прошлым летом на год с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.
  • Сам футболист не намерен возвращаться в «Спартак».
  • Мельгарехо покинул «Спартак» летом 2020 года.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Сычев – о бойкоте фанатов «Спартака»: «Это достойно уважения. Fan ID – чересчур жесткая мера»
Титов: «Федун изначально был обречен в «Спартаке» 3
Радимов: «На такой «Спартак» смотреть неинтересно. При Витории старались играть в атаку, а с Ваноли горят 1:2 и отдают мяч» 1
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:41
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +1571

    Муруал 20 минут назад

    Мельгарехо скорее кубанский) Именно в Кубани раскрылся, как игрок, а в Спартаке карьера пошла на спад.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7400

    mihail200606 1 час назад

    Ушли из поросятни и дела наладились...

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11