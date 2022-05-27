Экс-спартаковцы Роша и Мельгарехо забили в один день на Кубке Либертадорес

Бывшие футболисты «Спартака» Педро Роша и Лоренцо Мельгарехо отличились в один день на Кубке Либертадорес.
Роша, выступающий «Атлетико Паранаэнсе», установил окончательный счет в матче с «Каракасом» (5:1).
Мельгарехо помог парагвайскому «Либертаду» разгромить «Стронгест» (4:1). 31-летний полузащитник открыл счет в матче.
«Либертад» и «Атлетико Паранаэнсе» благодаря этим победам вышли в плей-офф Кубка Либертадорес из группы B.
- «Атлетико Паранаэнсе» арендовал Рошу прошлым летом на год с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.
- Сам футболист не намерен возвращаться в «Спартак».
- Мельгарехо покинул «Спартак» летом 2020 года.
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Источник: Бомбардир.ру