Агент Роши: «Спартак» отвернулся от нас»

Бернар Хемилтон, агент экс-нападающего «Спартака» Педро Роши, раскритиковал московский клуб.

«Спартак» просто разорвал контракт с Педро Рошей. Теперь у него контракт на полтора года с «Форталезой». У Педро Роши был контракт на пять лет с продлением на один. Всего шесть.

Неделю назад Роша приезжал в Москву, чтобы решить личные проблемы с банком и другими структурами. После этого мы разорвали контракт. Так он стал абсолютно свободным игроком.

Ни с каким Мележиковым мы не разговаривали. Лично я вел переговоры с Артемом Ребровым, спортивным директором команды и больше ни с кем.

«Спартак» не хотел больше иметь дело с Рошей. Расстроены ли мы? Естественно! Мы вообще не понимаем, почему так произошло.

Это было нашей целью, чтобы Педро заиграл в «Спартаке». Мы все очень этого хотели. Но красно-белые отвернулись от нас. Возможно, вам стоит обратиться к «Спартаку». Но с ними разговаривать очень сложно. Уж я это знаю.

Видел ли я Федуна? Никогда. В Бразилии вообще все переговоры происходят по-другому. В России какая-то специфичная система переговоров, это очень сложно», – сказал агент.