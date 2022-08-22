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Агент Роши: «Спартак» отвернулся от нас»

22 августа 2022, 23:07
3

Бернар Хемилтон, агент экс-нападающего «Спартака» Педро Роши, раскритиковал московский клуб.

«Спартак» просто разорвал контракт с Педро Рошей. Теперь у него контракт на полтора года с «Форталезой». У Педро Роши был контракт на пять лет с продлением на один. Всего шесть.

Неделю назад Роша приезжал в Москву, чтобы решить личные проблемы с банком и другими структурами. После этого мы разорвали контракт. Так он стал абсолютно свободным игроком.

Ни с каким Мележиковым мы не разговаривали. Лично я вел переговоры с Артемом Ребровым, спортивным директором команды и больше ни с кем.

«Спартак» не хотел больше иметь дело с Рошей. Расстроены ли мы? Естественно! Мы вообще не понимаем, почему так произошло.

Это было нашей целью, чтобы Педро заиграл в «Спартаке». Мы все очень этого хотели. Но красно-белые отвернулись от нас. Возможно, вам стоит обратиться к «Спартаку». Но с ними разговаривать очень сложно. Уж я это знаю.

Видел ли я Федуна? Никогда. В Бразилии вообще все переговоры происходят по-другому. В России какая-то специфичная система переговоров, это очень сложно», – сказал агент.

  • «Спартак» купил Рошу в 2017 году за 12 миллионов евро.
  • Он провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Роша Педро
Комментарии (3)
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R_a_i_n
1661199847
А чего тут понимать??? Роша нулевой игрок!
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zigbert
1661233420
Тут все предельно ясно и закономерно.
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JTherry
1661241821
12 миллионов евро - "выбросили в пропасть", - вполне в духе Федуна...(
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