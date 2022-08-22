Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Роши: «Спартак» отвернулся от нас»

    Бернар Хемилтон, агент экс-нападающего «Спартака» Педро Роши, раскритиковал московский клуб.

    «Спартак» просто разорвал контракт с Педро Рошей. Теперь у него контракт на полтора года с «Форталезой». У Педро Роши был контракт на пять лет с продлением на один. Всего шесть.

    Неделю назад Роша приезжал в Москву, чтобы решить личные проблемы с банком и другими структурами. После этого мы разорвали контракт. Так он стал абсолютно свободным игроком.

    Ни с каким Мележиковым мы не разговаривали. Лично я вел переговоры с Артемом Ребровым, спортивным директором команды и больше ни с кем.

    «Спартак» не хотел больше иметь дело с Рошей. Расстроены ли мы? Естественно! Мы вообще не понимаем, почему так произошло.

    Это было нашей целью, чтобы Педро заиграл в «Спартаке». Мы все очень этого хотели. Но красно-белые отвернулись от нас. Возможно, вам стоит обратиться к «Спартаку». Но с ними разговаривать очень сложно. Уж я это знаю.

    Видел ли я Федуна? Никогда. В Бразилии вообще все переговоры происходят по-другому. В России какая-то специфичная система переговоров, это очень сложно», – сказал агент.

    • «Спартак» купил Рошу в 2017 году за 12 миллионов евро.
    • Он провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

    Новости по теме
    Гендиректор «Спартака» рассказал об уходе Роши из клуба 3
    Капитан «Спартака» Джикия отреагировал на разрыв контрактов с Рошей и Хендриксом 2
    Каррера предположил, почему Роша не заиграл в «Спартаке» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2022 23:07
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9423

      R_a_i_n 1 час назад

      А чего тут понимать??? Роша нулевой игрок!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11