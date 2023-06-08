Роша назвал Соболева клоуном: КДК принял решение по защитнику ЦСКА после консультации с доцентом из Сан-Паулу

Короче наступ это не всегда наступ. Если писюн показать судье и трибунам, это тоже не считается. Можно петь оскарбительные кричалки в адрес Спартака и называть клоуном игрока и ничего не будет. Но если капитан со скамейки начинает выражать недовольство, это естественно крассная карточка. Так и живём...
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не стал дисквалифицировать защитника ЦСКА Виллиана Рошу за слово «клоун» в адрес нападающего «Спартака» Александра Соболева.
«Роша не присутствовал на заседании КДК. Мы обращались в Бразилию к специалистам-носителям языка и получили заключение от доцента университета Сан-Пауло. Мы спрашивали, использовал ли Роша слово «клоун».
КДК получил подтверждение, но с расшифровкой, что это не означало оскорбление. В заключении написано, что Роша оценивал поведение Соболева, но использовал слово «клоун» без адреса. За неспортивное поведение Роша оштрафован на 50 000 рублей», – сказал Григорьянц.
- Роша в дерби с ЦСКА повторил неприличный жест Александра Соболева.
- Карасев в итоге удалил обоих игроков.
- ЭСК РФС отменил удаление Роши и дисквалифицировал Соболева на 4 матча.