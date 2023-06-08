Роша назвал Соболева клоуном: КДК принял решение по защитнику ЦСКА после консультации с доцентом из Сан-Паулу

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не стал дисквалифицировать защитника ЦСКА Виллиана Рошу за слово «клоун» в адрес нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Роша не присутствовал на заседании КДК. Мы обращались в Бразилию к специалистам-носителям языка и получили заключение от доцента университета Сан-Пауло. Мы спрашивали, использовал ли Роша слово «клоун».

КДК получил подтверждение, но с расшифровкой, что это не означало оскорбление. В заключении написано, что Роша оценивал поведение Соболева, но использовал слово «клоун» без адреса. За неспортивное поведение Роша оштрафован на 50 000 рублей», – сказал Григорьянц.