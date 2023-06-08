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    • Роша назвал Соболева клоуном: КДК принял решение по защитнику ЦСКА после консультации с доцентом из Сан-Паулу

    Роша назвал Соболева клоуном: КДК принял решение по защитнику ЦСКА после консультации с доцентом из Сан-Паулу

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не стал дисквалифицировать защитника ЦСКА Виллиана Рошу за слово «клоун» в адрес нападающего «Спартака» Александра Соболева.

    «Роша не присутствовал на заседании КДК. Мы обращались в Бразилию к специалистам-носителям языка и получили заключение от доцента университета Сан-Пауло. Мы спрашивали, использовал ли Роша слово «клоун».

    КДК получил подтверждение, но с расшифровкой, что это не означало оскорбление. В заключении написано, что Роша оценивал поведение Соболева, но использовал слово «клоун» без адреса. За неспортивное поведение Роша оштрафован на 50 000 рублей», – сказал Григорьянц.

    • Роша в дерби с ЦСКА повторил неприличный жест Александра Соболева.
    • Карасев в итоге удалил обоих игроков.
    • ЭСК РФС отменил удаление Роши и дисквалифицировал Соболева на 4 матча.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +14058

      R_a_i_n 15 минут назад

      Короче наступ это не всегда наступ. Если писюн показать судье и трибунам, это тоже не считается. Можно петь оскарбительные кричалки в адрес Спартака и называть клоуном игрока и ничего не будет. Но если капитан со скамейки начинает выражать недовольство, это естественно крассная карточка. Так и живём...

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      Рейтинг: +116

      Инокентий 18 минут назад

      Игроки спартака и так все клоуны, во главе с зариной

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      Рейтинг: +70

      Batyga 49 минут назад

      Да по делу сказал...Дельфин и клоун.Я бы ему наоборот премию выписал бы

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      Рейтинг: +1101

      rac531 1 час назад

      Этой псевдоарменйской сволочи все позволено.
      Этих ксенофобов, расистов и иносранную мразь всегда оправдают и еще премию выдадут и за нацисткие оскорбления и за то, что над русскими издеваются)

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      Рейтинг: +2651

      serglider > rac531 49 минут назад

      Как бы есть причины на это))) Во-первых, к нам нет очереди из хороших иностранных футболистов, во-вторых, по прихоти ФИФА любой легионер в России, может сказать, - Гуд бай! И без проблем уехать в другой клуб. Ну и в-третьих, нам до кучи ко всем проблемам, еще полемики о расизме не хватало))) Что касается Соболя, то он уже зарекомендовал себя как драчун и грубиян и судя по всему жизнь его ничему не научила.

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      Рейтинг: +1101

      rac531 > serglider 28 минут назад

      Зарекомендовал таким образом?
      Во втором тайме тот же Соболев упал в чужой штрафной, получив удар рукой по лицу от Барриоса.
      КАШШАИ «Контакт с рукой Барриоса был достаточно НЕЗНАЧИТЕЛЕН. Это футбол. Да, ЕСЛИ ПОЯВЛЯЕТСЯ КРОВЬ, ЗНАЧИТ КОНТАКТ БЫЛ БОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫМ..».

      Ахметов врезается ПРЯМОЙ ногой в Соболева. Следует удаление, которое отменяет КДК. Причина - НОГА ЦЕЛА))))))
      Могу еще привести меожество примеров, но мето ограничено.

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      Рейтинг: +14058

      R_a_i_n > rac531 13 минут назад

      недостаточное продавливание жи)))

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      Рейтинг: +18091

      Barmaleushka 2 часа назад

      А "соболь" на португальском свободно общается ? Он без жестикуляции поймёт кем его там называют ?

      0
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      Рейтинг: +137

      erybov1965 2 часа назад

      Штраф 50 000 руб.,а запрос и заключение "бесплатные",так что ни один рубль российского бюджета не пострадал?

      0
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      Рейтинг: +137

      erybov1965 2 часа назад

      Смешная отмазка,а размер штрафа еще смешнее.Зачем вообще было штрафовать,наверное штраф,тоже как отмазка.Видимость работы КДК.

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      Рейтинг: +14058

      R_a_i_n 3 часа назад

      Дело Гинера живёт.

      1
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      Рейтинг: +2724

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Дельфин склизкий игрочишка с улыбкой дауна. Гыгыгы

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      Рейтинг: +20234

      Cleaner > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Грмиасы Соболева Вы улыбкой назвали???...)))

      0
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      Рейтинг: +33922

      oyabun 3 часа назад

      "...Роша оценивал поведение Соболева, но использовал слово «клоун» без адреса." Сами понимают, как глупо звучит отмазка? Это из той же оперы что и "неакцентированный наступ".

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      Рейтинг: +1569

      balam > oyabun 3 часа назад

      предлагаю расстрелять бразила.Соболева наградить

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      Рейтинг: +33922

      oyabun > balam 3 часа назад

      Действуй! ))

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      Рейтинг: +20234

      Cleaner > balam 2 часа назад

      Орденом ныряющего Клоуна!...)))

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      Рейтинг: +1101

      rac531 > balam 1 час назад

      Лучше повесить за детородный орган, который он так любит ласкать)

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