ЭСК: Карасев допустил две ошибки в матче «Спартак» – ЦСКА

ЭСК РФС проанализировал работу судьи матча 28-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (2:1) Сергея Карасева и опубликовал решения.

«Судья ошибочно удалил с поля игрока команды ЦСКА №4 Виллиана Рошу на 65-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях данного игрока не было определенного умысла оскорбить помощника или кого-либо, а показанный им жест при помощи «языка тела» был обусловлен незнанием игроком русского или английского языка и являлся объяснением поведения игрока «Спартака» №7 Александра Соболева, допустившего оскорбительный жест в отношении игрока ЦСКА».

Большинство членов комиссии считает, что данный игрок искал определенной защиты со стороны судей матча и пытался привлечь их внимание на необходимость соответствующей реакции на оскорбительное поведение соперника в отношении него. Учитывая данное обстоятельство и исходя из здравого смысла, большинство членов комиссии считает, что игрок ЦСКА не заслуживал удаления с поля с показом прямой красной карточки.

Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота команды ЦСКА на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, несмотря на расхождение мнений членов комиссии, большинство еe членов считает, что у судьи имелись основания для назначения 11-метрового удара, так как по факту, имелся контакт ногой игрока обороняющейся команды ЦСКА №88 Виктора Мендеса, опоздавшего сыграть в мяч, со стопой атакующего игрока «Спартак» №8 Виктора Мозеса.

У VAR имелись основания не вмешиваться в данную игровую ситуацию несмотря на то, что нападающий несколько преувеличил последствия контакта ввиду того, что объяснение судьей матча своего решения полностью соответствовало деталям, увиденными на мониторе, и у VAR не было доказательств очевидности ошибки судьи.

Судья ошибочно отменил взятие ворот команды ЦСКА на 21-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, согласно методическим указаниям Судейского комитета, в подобных ситуациях помощникам необходимо рисковать и принимать решения в пользу атакующей команды, не фиксируя положение вне игры. В первом моменте атакующей фазы команды «Спартак» еe игрок №7 Александр Соболев предположительно находился на одной линии с предпоследним игроком обороняющейся команды ЦСКА №22 Миланом Гайичем в момент передачи мяча ему партнером по команде, а во втором моменте атакующий игрок команды «Спартак» №22 Михаил Игнатов предположительно находился на одной линии с предпоследним игроком обороняющейся команды ЦСКА №27 Роберто Мойзесом.

Учитывая тот факт, что в обоих этих моментах помощник не находился в рекомендованной позиции, большинство членов комиссии считают, что он ошибочно принял решение зафиксировать положение вне игры ввиду отсутствия доверия к этому решению. В свою очередь, ВАР не имел оснований вмешаться в данный игровой эпизод ввиду отсутствия очевидных доказательств ошибочности данного решения.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды ЦСКА на 83-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды ЦСКА №78 Игорь Дивеев в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Спартак» №47 Романом Зобниным сыграл в мяч в нормальной манере, а контакт, случившийся после этого на встречных курсах с ногой игрока атаки, опоздавшим сыграть в мяч, был неизбежным и не является наказуемым.

Ввиду отсутствия безрассудства в действиях игрока обороны комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру. В то же время комиссия отмечает, что VAR не должен был вмешиваться в данный игровой эпизод ввиду отсутствия очевидных оснований для наказуемости действий игрока обороны».