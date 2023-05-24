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    ЭСК: Карасев допустил две ошибки в матче «Спартак» – ЦСКА

    ЭСК РФС проанализировал работу судьи матча 28-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (2:1) Сергея Карасева и опубликовал решения.

    «Судья ошибочно удалил с поля игрока команды ЦСКА №4 Виллиана Рошу на 65-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях данного игрока не было определенного умысла оскорбить помощника или кого-либо, а показанный им жест при помощи «языка тела» был обусловлен незнанием игроком русского или английского языка и являлся объяснением поведения игрока «Спартака» №7 Александра Соболева, допустившего оскорбительный жест в отношении игрока ЦСКА».

    Большинство членов комиссии считает, что данный игрок искал определенной защиты со стороны судей матча и пытался привлечь их внимание на необходимость соответствующей реакции на оскорбительное поведение соперника в отношении него. Учитывая данное обстоятельство и исходя из здравого смысла, большинство членов комиссии считает, что игрок ЦСКА не заслуживал удаления с поля с показом прямой красной карточки.

    Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота команды ЦСКА на 87-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что, несмотря на расхождение мнений членов комиссии, большинство еe членов считает, что у судьи имелись основания для назначения 11-метрового удара, так как по факту, имелся контакт ногой игрока обороняющейся команды ЦСКА №88 Виктора Мендеса, опоздавшего сыграть в мяч, со стопой атакующего игрока «Спартак» №8 Виктора Мозеса.

    У VAR имелись основания не вмешиваться в данную игровую ситуацию несмотря на то, что нападающий несколько преувеличил последствия контакта ввиду того, что объяснение судьей матча своего решения полностью соответствовало деталям, увиденными на мониторе, и у VAR не было доказательств очевидности ошибки судьи.

    Судья ошибочно отменил взятие ворот команды ЦСКА на 21-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что, согласно методическим указаниям Судейского комитета, в подобных ситуациях помощникам необходимо рисковать и принимать решения в пользу атакующей команды, не фиксируя положение вне игры. В первом моменте атакующей фазы команды «Спартак» еe игрок №7 Александр Соболев предположительно находился на одной линии с предпоследним игроком обороняющейся команды ЦСКА №22 Миланом Гайичем в момент передачи мяча ему партнером по команде, а во втором моменте атакующий игрок команды «Спартак» №22 Михаил Игнатов предположительно находился на одной линии с предпоследним игроком обороняющейся команды ЦСКА №27 Роберто Мойзесом.

    Учитывая тот факт, что в обоих этих моментах помощник не находился в рекомендованной позиции, большинство членов комиссии считают, что он ошибочно принял решение зафиксировать положение вне игры ввиду отсутствия доверия к этому решению. В свою очередь, ВАР не имел оснований вмешаться в данный игровой эпизод ввиду отсутствия очевидных доказательств ошибочности данного решения.

    Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды ЦСКА на 83-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды ЦСКА №78 Игорь Дивеев в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Спартак» №47 Романом Зобниным сыграл в мяч в нормальной манере, а контакт, случившийся после этого на встречных курсах с ногой игрока атаки, опоздавшим сыграть в мяч, был неизбежным и не является наказуемым.

    Ввиду отсутствия безрассудства в действиях игрока обороны комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру. В то же время комиссия отмечает, что VAR не должен был вмешиваться в данный игровой эпизод ввиду отсутствия очевидных оснований для наказуемости действий игрока обороны».

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    Источник: РФС

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +14792

      Алексей З 27 минут назад

      Чистый гол не засчитали , но судья куплен Спартаком, где эти питерские убл..ки ?

      0
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      Рейтинг: +1529

      вальтер79 1 час назад

      и это наш лучший судья да уж рпл просто огонь))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10907

      ivany4 1 час назад

      Скажите, а сколько членов ЭСК имеют степень судья ФИФА?
      Ну да ладно, да здравствует наш суд, самый философский суд в мире. И на белой стене можно увидеть квадрат Малевича.)))

      2
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      Рейтинг: +952

      7:1 2 часа назад

      шафки тарасофские, купили и украли заслуженную победу коней. заремба гнида.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1925

      Suvorov51 > 7:1 1 час назад

      тебя опять семеро прут

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +952

      7:1 > 7:1 1 час назад

      промквас, тебя-то уж точно прут в помойке все, кому не лень. ГЫ-ГЫ! иди дцп своё лечи, а то ты такая давалка, что и отказать бамжам не можешь! ахаха!

      2
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      Рейтинг: +9082

      vladik12 2 часа назад

      По одной ошибке в каждую сторону. Значит, отсудил нормально.

      0
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      Рейтинг: +609

      FCSpartakM > vladik12 1 час назад

      да про это и была речь. По сути ничего не может быть более тяжелого, нежели отмена чистого гола. А кони продолжают ныть про удаление, тут некоторые додики даже спорили про мертвый оффсайд у Игнатова.

      5
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      Рейтинг: +34496

      VVM1964 > FCSpartakM 1 час назад

      Я даже тебе одного такого назову - "Таврида"

      3
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      Рейтинг: +466

      cska1948 2 часа назад

      Вопрос. Почему ВАР не вмешался, когда Карасёв показал КК Роши и Соболеву. Ведь согласно регламента ВАР обязан проверить правоту решения арбитра показавшего ПРЯМУЮ КК?

      3
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      ...
      Рейтинг: +4016

      lordmrv > cska1948 2 часа назад

      Тут полностью с тобой согласен. Болел с другом, также поклонником Спартака, оба признали, что Рошу удалили не за что. Он не поправлял трусы конечно, он жаловался арбитру на жест Соболя. Не зная языка продемонстрировал, на что конкретно жалуется.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10907

      ivany4 > cska1948 48 минут назад

      Вар вмешивается в игровые моменты. Они не могут оценивать степень оскорбления игроков словесно или жестами. Вроде так объясняли наши эксперты-комментаторы.)))

      0
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      Рейтинг: +812

      Номэд 2 часа назад

      Сейчас пони и педикулёзные, начнут ныть про удаление роши, пропустив строки про незасчитанный гол Игнатова.

      7
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      ...
      Рейтинг: +466

      cska1948 > Номэд 2 часа назад

      А вы, поро@сята на что? Это ваш хлеб. Вот и хрюкайте про этот гол.

      7
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      Рейтинг: +1403

      Таврида > Номэд 1 час назад

      "В свою очередь, ВАР не имел оснований вмешаться в данный игровой эпизод ввиду отсутствия очевидных доказательств ошибочности данного решения."
      Доказательств нет, но гол ошибочно не засчитали.
      КБ, вы что там, упоролись? Вот трансляция в HD https://vk.com/wall-198893862_9359, 1 мин 9 сек. мяч еще в ногах у Соболя, а Игнатов УЖЕ в офсайд залетел, это без всякого ВАР видно, по линиям травы.
      Вас слепыми или неадекватами лучше считать?

      3
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      Рейтинг: +13861

      R_a_i_n > Таврида 1 час назад

      Фик знает. По твоей ссылке 3 раза пересмотрел повтор. Где офсайд?

      4
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      Рейтинг: +133

      То ли ещё будет > Таврида 1 час назад

      Вообще-то офсайд определяют не когда мяч в ногах у сделавшего впоследствии пас вперёд, а когда он делает этот пас. А это, как говорится, две большие разницы. За тот промежуток времени многое может измениться, как в одну, так и в другую сторону.
      Линии травы не являются линиями офсайда.

      2
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      Рейтинг: +34496

      VVM1964 > R_a_i_n 1 час назад

      Бесполезно - я вчера что-то пытался доказать, это БЕССМЫСЛЕННО - ТОЛЬКО ОН ОДИН ВИДИТ и исключительно ВСЁ в пользу ЦСКА (((

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