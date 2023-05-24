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    Радимов оценил дисквалификацию Соболева

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о возвращении к работе арбитра Романа Галимова. Также он упомянул дисквалификацию форварда «Спартака» Александра Соболева по итогам матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

    • На 66-й минуте Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
    • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 2:1.

    «Пока внимание общественности было обращено на четырехматчевую дисквалификацию Соболева (мое мнение – мало!) департамент судейства РФС под шумок реабилитировал арбитра Галимова. Помните, того, который превратил матч «Пари НН» и Самары в фарс?

    По этому поводу можно сказать только одно – слава департаменту судейства, сомнения в их квалификации теперь окончательно отпали, а Галимов получит назначение на игру Первой лиги, и ведь не прошло и месяца с того матча.

    Ждем возвращения в РПЛ! К футболу это будет иметь мало отношения, ну хоть посмеемся. Не знаю кто это, но слава Павлу Каманцеву!» – написал Радимов.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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