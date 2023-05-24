⚡ КДК РФС вынес наказание Соболеву за непристойный жест

КДК РФС вынес наказание нападающему «Спартака» Александру Соболеву за непристойный жест, показанный в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА.

Соболев дисквалифицирован на четыре матча, сообщает «РБ Спорт».

Таким образом, футболист больше не сыграет в этом сезоне РПЛ.