⚡ КДК РФС вынес наказание Соболеву за непристойный жест

Подонки, Роша провокатор. Он больше всех виноват. А КДК моралисты
, Соболеву достаточно пропустить одну игру, Дорвались до бесплатного.
КДК РФС вынес наказание нападающему «Спартака» Александру Соболеву за непристойный жест, показанный в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА.
Соболев дисквалифицирован на четыре матча, сообщает «РБ Спорт».
Таким образом, футболист больше не сыграет в этом сезоне РПЛ.
- На 66-й минуте Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
- Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
- «Спартак» победил ЦСКА со счетом 2:1.