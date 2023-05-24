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    ⚡ КДК РФС вынес наказание Соболеву за непристойный жест

    КДК РФС вынес наказание нападающему «Спартака» Александру Соболеву за непристойный жест, показанный в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА.

    Соболев дисквалифицирован на четыре матча, сообщает «РБ Спорт».

    Таким образом, футболист больше не сыграет в этом сезоне РПЛ.

    • На 66-й минуте Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
    • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 2:1.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +843

      Князев 10 минут назад

      Подонки, Роша провокатор. Он больше всех виноват. А КДК моралисты
      , Соболеву достаточно пропустить одну игру, Дорвались до бесплатного.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +211

      Bez Imeni 24 минуты назад

      Всё логично

      0
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      Рейтинг: +86

      olesk 33 минуты назад

      скоро в госдуме будут решать кому и как выигрывать матчи, реально цирк с конями

      0
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      Рейтинг: +5617

      neim > olesk 24 минуты назад

      Цирк со свинями, когда они к судьям на рандеву ходят, а не с конями.

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      Рейтинг: +18400

      NewLife 47 минут назад

      КДК правильно поняли, что Соболь адресовал свой жест им, а не Роши, а вот Роша адресовал свой жест м.а.н.д.а.вошкам на его причинном месте, которые кишат в конюшне.

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      Рейтинг: +18400

      NewLife 51 минуту назад

      Соболев непристойно отнесся к КДК, и оскорбил их, приехав на метро, поэтому нужно его еще и за это дополнительно дисквалифицировать, чтобы в следующий раз на свидание с Газпромом приезжал на крутой тачке.

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