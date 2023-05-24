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    • В ЦСКА осудили «Спартак» за его попытку добиться дисквалификации для Роши

    В ЦСКА осудили «Спартак» за его попытку добиться дисквалификации для Роши

    Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо высказался по итогам заседания КДК РФС. На нем решался вопрос о наказаниях для игроков «Спартака» и ЦСКА Александра Соболева и Виллиана Роши за поведение в матче 28-го тура РПЛ.

    • На 66-й минуте Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
    • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 2:1.

    «Последние дни многие болельщики и СМИ справедливым образом были недовольны детальным обсуждением скандального эпизода и тем, что ему предшествовало. Мы солидарны с ними и также осуждаем вышеупомянутую повестку. Однако нам приходится участвовать в ней с целью защиты своих игроков, а не ради очернения (с целью дисквалификации) футболистов соперника, с чем мы столкнулись сегодня на заседании КДК РФС. Такое было и в первом круге, когда «Спартак» действовал по тем же лекалам – был поднят шум с целью дисквалификации нашего главного тренера.

    Повторюсь: мы не хотим участвовать в низкопробных обсуждениях, не нападали и не будем нападать на игроков соперника. Но защищаем и впредь будем защищать своих ребят, когда будет создаваться подобное искусственное давление извне», – сказал Брейдо.

    • Красная карточка Роши была отменена на КДК.
    • Соболев дисквалифицирован на 4 игры РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.05.2023 21:15
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