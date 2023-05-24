Глава КДК: «Соболев схватился за гениталии, а Роша просто поправлял трусы»

...Все члены КДК решили, что Роша поправлял форму одной рукой – это не провокация Соболева», – сказал Григорьянц.
Т.е. если бы он поправлял форму двумя руками, то это уже красная карточка?
Молодежь, учитесь поправлять форму одной рукой, для этого есть серьезные предпосылки.)))
Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал отмену красной карточки защитника ЦСКА Виллиана Роши за эпизод в дерби со «Спартаком».
- На 66-й минуте дерби с ЦСКА Соболев показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.
- Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
- КДК дисквалифицировал Соболева на четыре матча.
«Соболев говорил, что со стороны Роши была провокация. Свой поступок он объяснил эмоциями.
Мы исследовали все материалы – у Роши есть привычка поправлять экипировку. Он и в подтрибунном помещении поправлял – эта самая привычка повторялась несколько раз.
Роша часто поправлял форму при виде Соболева? Они играли друг против друга. Мы не пришли к тому, что это носило оскорбительный характер по отношению к Соболеву.
У Соболева был акцентированный жест – когда он схватился за свои гениталии. Как поняли жест? Этот жест оскорбительный с точки зрения этики и общих норм. Я не буду говорить, какое название имеет этот жест.
У КДК есть понятие этого жеста. Что этот жест означает? Означает прежде всего действие непристойного характера одного человека в отношении другого.
Все члены КДК решили, что Роша поправлял форму одной рукой – это не провокация Соболева», – сказал Григорьянц.