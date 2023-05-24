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  • Глава КДК: «Соболев схватился за гениталии, а Роша просто поправлял трусы»

Глава КДК: «Соболев схватился за гениталии, а Роша просто поправлял трусы»

24 мая 2023, 18:41
8

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал отмену красной карточки защитника ЦСКА Виллиана Роши за эпизод в дерби со «Спартаком».

  • На 66-й минуте дерби с ЦСКА Соболев показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.
  • Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
  • КДК дисквалифицировал Соболева на четыре матча.

«Соболев говорил, что со стороны Роши была провокация. Свой поступок он объяснил эмоциями.

Мы исследовали все материалы – у Роши есть привычка поправлять экипировку. Он и в подтрибунном помещении поправлял – эта самая привычка повторялась несколько раз.

Роша часто поправлял форму при виде Соболева? Они играли друг против друга. Мы не пришли к тому, что это носило оскорбительный характер по отношению к Соболеву.

У Соболева был акцентированный жест – когда он схватился за свои гениталии. Как поняли жест? Этот жест оскорбительный с точки зрения этики и общих норм. Я не буду говорить, какое название имеет этот жест.

У КДК есть понятие этого жеста. Что этот жест означает? Означает прежде всего действие непристойного характера одного человека в отношении другого.

Все члены КДК решили, что Роша поправлял форму одной рукой – это не провокация Соболева», – сказал Григорьянц.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Соболев Александр Роша Виллиан
Комментарии (8)
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gunstilzit
1684943433
Глава КДК?Не стендапер?Точно глава КДК?
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kvm
1684945438
Потный член Роши постоянно к ляжке прилипает, вот он его и отлепляет...
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Опорник84
1684945864
Палаткой дыбились трусы.
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NewLife
1684947048
"Соболев схватился за гениталии" - но ведь за свои, а не за Рошины.
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ivany4
1684948510
...Все члены КДК решили, что Роша поправлял форму одной рукой – это не провокация Соболева», – сказал Григорьянц. Т.е. если бы он поправлял форму двумя руками, то это уже красная карточка? Молодежь, учитесь поправлять форму одной рукой, для этого есть серьезные предпосылки.)))
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erybov1965
1684962269
Что я могу сказать,ничего удивительного.Могу предположить,что скоро по этой теме или в Камеди-клаб,или в шоу Уральских пельменей мы посмеемся.В этой статье ведь сказано не все,оправданием для Роши было еще то,что он якобы не знает русского и английского языков.И поэтому показывал этот жест.Ведь этот жест не перестает быть неприличным и оскорбительным,несмотря на умысел его показать.У Роши был тоже неприличный и оскорбительный жест,только не по отношению к игроку,а по отношению к зрителям на трибуне и по телевизору. Вот это цирк,так а Соболев в свою очередь, в оправдание мог сказать,что не знает португальского языка.И поэтому показывал Роше,чтобы он поправил-таки "наконец" свою экипировку,т.к не очень хорошо выглядит.
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