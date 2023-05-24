Глава КДК: «Соболев схватился за гениталии, а Роша просто поправлял трусы»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал отмену красной карточки защитника ЦСКА Виллиана Роши за эпизод в дерби со «Спартаком».

На 66-й минуте дерби с ЦСКА Соболев показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.

Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.

КДК дисквалифицировал Соболева на четыре матча.

«Соболев говорил, что со стороны Роши была провокация. Свой поступок он объяснил эмоциями.

Мы исследовали все материалы – у Роши есть привычка поправлять экипировку. Он и в подтрибунном помещении поправлял – эта самая привычка повторялась несколько раз.

Роша часто поправлял форму при виде Соболева? Они играли друг против друга. Мы не пришли к тому, что это носило оскорбительный характер по отношению к Соболеву.

У Соболева был акцентированный жест – когда он схватился за свои гениталии. Как поняли жест? Этот жест оскорбительный с точки зрения этики и общих норм. Я не буду говорить, какое название имеет этот жест.

У КДК есть понятие этого жеста. Что этот жест означает? Означает прежде всего действие непристойного характера одного человека в отношении другого.

Все члены КДК решили, что Роша поправлял форму одной рукой – это не провокация Соболева», – сказал Григорьянц.