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    • Глава КДК: «Соболев схватился за гениталии, а Роша просто поправлял трусы»

    Глава КДК: «Соболев схватился за гениталии, а Роша просто поправлял трусы»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал отмену красной карточки защитника ЦСКА Виллиана Роши за эпизод в дерби со «Спартаком».

    • На 66-й минуте дерби с ЦСКА Соболев показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.
    • Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
    • КДК дисквалифицировал Соболева на четыре матча.

    «Соболев говорил, что со стороны Роши была провокация. Свой поступок он объяснил эмоциями.

    Мы исследовали все материалы – у Роши есть привычка поправлять экипировку. Он и в подтрибунном помещении поправлял – эта самая привычка повторялась несколько раз.

    Роша часто поправлял форму при виде Соболева? Они играли друг против друга. Мы не пришли к тому, что это носило оскорбительный характер по отношению к Соболеву.

    У Соболева был акцентированный жест – когда он схватился за свои гениталии. Как поняли жест? Этот жест оскорбительный с точки зрения этики и общих норм. Я не буду говорить, какое название имеет этот жест.

    У КДК есть понятие этого жеста. Что этот жест означает? Означает прежде всего действие непристойного характера одного человека в отношении другого.

    Все члены КДК решили, что Роша поправлял форму одной рукой – это не провокация Соболева», – сказал Григорьянц.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:41
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +10907

      ivany4 52 минуты назад

      ...Все члены КДК решили, что Роша поправлял форму одной рукой – это не провокация Соболева», – сказал Григорьянц.
      Т.е. если бы он поправлял форму двумя руками, то это уже красная карточка?
      Молодежь, учитесь поправлять форму одной рукой, для этого есть серьезные предпосылки.)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +18420

      NewLife 1 час назад

      "Соболев схватился за гениталии" - но ведь за свои, а не за Рошины.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3392

      Опорник84 1 час назад

      Палаткой дыбились трусы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2340

      kvm 1 час назад

      Потный член Роши постоянно к ляжке прилипает, вот он его и отлепляет...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +663

      gunstilzit 2 часа назад

      Глава КДК?Не стендапер?Точно глава КДК?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +13861

      R_a_i_n > gunstilzit 1 час назад

      Пляяяяя, точно камеди клаб!

      4
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