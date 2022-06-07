Каттани: «Спартак» не получал предложений от «Атлетико Паранаэнсе» по выкупу Роши»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани опроверг информацию о том, что он отказался продавать нападающего Педро Рошу в «Атлетико Паранаэнсе» за 1 миллион рублей.

«Это ложь. Нам никогда не поступало официальных предложений от «Атлетико Паранаэнсе» по выкупу Роши. Более того, нам сообщили из их клуба, что они и не будут делать никаких предложений», – сказал Каттани.