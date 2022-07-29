Агент Роши отреагировал на информацию об игноре со стороны «Спартака»

Хэмилтон Бернард, агент нападающего «Спартака» Педро Роши, отрицает, что у него нет общения с московским клубом.

«У нас нет определенности в данный момент. Пока мне сказать нечего. У меня будет встреча с руководством «Спартака» на следующей неделе по поводу будущего Педро.

Хочет ли Роша играть за «Спартак»? Мы определимся на следующей неделе. Я на связи с руководством «Спартака» каждый день, мы общаемся.

Меня и моего игрока игнорируют? Нет, это не так. Все хорошо», – сказал агент.

Рошу купили в 2017 году за 12 миллионов евро.

Сообщалось о планах «Спартака» расторгнуть с ним контракт.

Соглашение между сторонами истекает следующим летом.

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