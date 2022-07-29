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    Агент Роши отреагировал на информацию об игноре со стороны «Спартака»

    Хэмилтон Бернард, агент нападающего «Спартака» Педро Роши, отрицает, что у него нет общения с московским клубом.

    «У нас нет определенности в данный момент. Пока мне сказать нечего. У меня будет встреча с руководством «Спартака» на следующей неделе по поводу будущего Педро.

    Хочет ли Роша играть за «Спартак»? Мы определимся на следующей неделе. Я на связи с руководством «Спартака» каждый день, мы общаемся.

    Меня и моего игрока игнорируют? Нет, это не так. Все хорошо», – сказал агент.

    • Рошу купили в 2017 году за 12 миллионов евро.
    • Сообщалось о планах «Спартака» расторгнуть с ним контракт.
    • Соглашение между сторонами истекает следующим летом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8975

      R_a_i_n 4 минуты назад

      Самый позорный трансфер Спартака.

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