Агент Роши отреагировал на информацию об игноре со стороны «Спартака»

Хэмилтон Бернард, агент нападающего «Спартака» Педро Роши, отрицает, что у него нет общения с московским клубом.
«У нас нет определенности в данный момент. Пока мне сказать нечего. У меня будет встреча с руководством «Спартака» на следующей неделе по поводу будущего Педро.
Хочет ли Роша играть за «Спартак»? Мы определимся на следующей неделе. Я на связи с руководством «Спартака» каждый день, мы общаемся.
Меня и моего игрока игнорируют? Нет, это не так. Все хорошо», – сказал агент.
- Рошу купили в 2017 году за 12 миллионов евро.
- Сообщалось о планах «Спартака» расторгнуть с ним контракт.
- Соглашение между сторонами истекает следующим летом.
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Источник: «Спорт-Экспресс»