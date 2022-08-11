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    Роша попрощался с болельщиками «Спартака»

    Нападающий Педро Роша прокомментировал расторжение контракта со «Спартаком».

    «Сегодня заканчиваю свой этап в «Спартаке». Я благодарю клуб, игроков, сотрудников и болельщиков за это время.

    Я всегда с вами. Желаю всем удачи и успехов. Вперед, «Спартак», – написал бразилец в соцсетях.

    • «Спартак» купил Рошу в 2017 году за 12 миллионов евро.
    • Он провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
    • После ухода из московского клуба форвард заключил соглашение с «Форталезой».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2022

      fakeid 1 час назад

      новость вышла больше часа назад, хряки в комментах отсутствуют. проверку на дезеува провалил лишь Fusballer - остальные побежали в аэропорт провожать легенду педрошу. какие ещё нужны доказательства, что за спартак болеют одни геи?)

      0
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      Рейтинг: +14758

      Fusballer 1 час назад

      Прощай, легенда!(((

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      Рейтинг: +967

      Лфшт > Fusballer 1 час назад

      Спартак никогда больше не будет прежним без великого!

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