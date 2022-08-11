Роша попрощался с болельщиками «Спартака»

Нападающий Педро Роша прокомментировал расторжение контракта со «Спартаком».

«Сегодня заканчиваю свой этап в «Спартаке». Я благодарю клуб, игроков, сотрудников и болельщиков за это время.

Я всегда с вами. Желаю всем удачи и успехов. Вперед, «Спартак», – написал бразилец в соцсетях.