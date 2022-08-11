Роша попрощался с болельщиками «Спартака»

новость вышла больше часа назад, хряки в комментах отсутствуют. проверку на дезеува провалил лишь Fusballer - остальные побежали в аэропорт провожать легенду педрошу. какие ещё нужны доказательства, что за спартак болеют одни геи?)
Нападающий Педро Роша прокомментировал расторжение контракта со «Спартаком».
«Сегодня заканчиваю свой этап в «Спартаке». Я благодарю клуб, игроков, сотрудников и болельщиков за это время.
Я всегда с вами. Желаю всем удачи и успехов. Вперед, «Спартак», – написал бразилец в соцсетях.
- «Спартак» купил Рошу в 2017 году за 12 миллионов евро.
- Он провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
- После ухода из московского клуба форвард заключил соглашение с «Форталезой».