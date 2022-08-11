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    Баженов считает трансфер Роши одним из худших в истории «Спартака»

    Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов прокомментировал расторжение контракта с нападающим Педро Рошей.

    «Это точно один из худших трансферов «Спартака». Так бывает, что не получается у игрока в команде. Не только у Роши, но и у более знаменитых игроков.

    Здесь много всяких обстоятельств, которые накладываются. Это футбол, а не математика. Если купил человека за 15 миллионов, он не обязательно заиграет. Очень много футболистов, которые не вписываются, получают какие-то травмы», — сказал Баженов.

    • «Спартак» купил Рошу в 2017 году за 12 миллионов евро.
    • Он провел 19 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
    • С августа 2021-го Роша находился в аренде в «Атлетико Паранаэнсе».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4782

      алдан2014 2 часа назад

      Баженов разговаривая,как будто сам в ворота попадал чаще раза в год,случайно. Мазила каких свет не видывал.

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      Рейтинг: +1325

      alefreddy 2 часа назад

      а кто заиграл из десятка трансферов за годы единицы

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