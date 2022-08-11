Баженов считает трансфер Роши одним из худших в истории «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов прокомментировал расторжение контракта с нападающим Педро Рошей.

«Это точно один из худших трансферов «Спартака». Так бывает, что не получается у игрока в команде. Не только у Роши, но и у более знаменитых игроков.

Здесь много всяких обстоятельств, которые накладываются. Это футбол, а не математика. Если купил человека за 15 миллионов, он не обязательно заиграет. Очень много футболистов, которые не вписываются, получают какие-то травмы», — сказал Баженов.