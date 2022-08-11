Кавазашвили: «В «Спартаке» все делается через жопу!»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал расторжение контракта с нападающим Педро Рошей.

«Роша ничем не запомнился, только фамилия проблеснула и всe. Все, кто покинул команду, были взяты ошибочно. Но это всe политика распределения мест в футбольном клубе «Спартак».

Команду должен строить тренер, а не президент, не технический директор, не спортивный директор. А они всe сварганили без старшего тренера, привезли футболистов, потратив приемлемую сумму. Должно быть всe наоборот.

О чем мы можем говорить, если у нас берут черт знает откуда главного тренера привозят, через семь месяцев его отпускают. О каких задачах и планах может идти речь?

За Рошу заплатили 12 миллионов евро? У нас все делается через жопу! У нас никто и ничего не считает. Тренер должен комплектовать команду, а не другие люди!» — сказал Кавазашвили.