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    Кавазашвили: «В «Спартаке» все делается через жопу!»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал расторжение контракта с нападающим Педро Рошей.

    «Роша ничем не запомнился, только фамилия проблеснула и всe. Все, кто покинул команду, были взяты ошибочно. Но это всe политика распределения мест в футбольном клубе «Спартак».

    Команду должен строить тренер, а не президент, не технический директор, не спортивный директор. А они всe сварганили без старшего тренера, привезли футболистов, потратив приемлемую сумму. Должно быть всe наоборот.

    О чем мы можем говорить, если у нас берут черт знает откуда главного тренера привозят, через семь месяцев его отпускают. О каких задачах и планах может идти речь?

    За Рошу заплатили 12 миллионов евро? У нас все делается через жопу! У нас никто и ничего не считает. Тренер должен комплектовать команду, а не другие люди!» — сказал Кавазашвили.

    • «Спартак» купил Рошу в 2017 году за 12 миллионов евро.
    • Он провел 19 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
    • С августа 2021-го Роша находился в аренде в «Атлетико Паранаэнсе».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:44
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +137

      Красногвардейчик 1 час назад

      А кавазашвили то прав....не предерёшься)))

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      Рейтинг: +16675

      Cleaner 1 час назад

      Кавазашвили, мы про то, как все делается в Спартаке, и так знаем. А еще там Зарема!!!

      0
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      Рейтинг: +1893

      Vitaga 1 час назад

      эта жопа имеет конкретную фамилию - федун. пока жопа рулит так и будет

      0
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      Рейтинг: +1185

      Taps 2 часа назад

      Кавазашвили: «В «Спартаке» все делается через жопу!»
      А может через бабский орган ?

      0
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      Рейтинг: +11256

      Алексей З 2 часа назад

      Вот до Роше докопался.
      Через жопу ?
      А в каком российском клубе делается не через это место ?
      Может в Локо или ЦСКА по другому, скоьько там тренеров сменилось за два года ?
      Может в Питере по другому?
      Хоть кто-то объяснил для чего переподписываются бразилы с огромной зп и без еврокубков ?
      Это не через жопу, а как ?
      Старый пердун несёт х...нюи почему то только о Спартаке.
      Что без набора на праздник оставили ?

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      Рейтинг: +16675

      Cleaner > Алексей З 1 час назад

      В Спартаке все делается через нее в извращенной форме...)))

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      Рейтинг: +130

      эд100 > Алексей З 50 минут назад

      Категорически согласен. Почему то некоторые ветераны высказывают иной раз несусветную чушь (прям как все мы тут на форумах), но считают своё мнение единственно правильным. Давно пропукивают диван, а корона всё на мозг давит.

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      Рейтинг: +3982

      ААМ 2 часа назад

      Что да, то да. Только это не былой Спартак, а нынешний СПАМ (мусор)

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      Рейтинг: +7258

      nik55 2 часа назад

      «Матч ТВ»----обсуждайте своих **** бо----й

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      Рейтинг: +2018

      fakeid 3 часа назад

      всё по канонам легенды дезеува)

      2
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      Рейтинг: +32459

      oyabun 3 часа назад

      Очень правильно про тренера сказал. У нас получается наоборот - привезли условного Абаскаля и показали "вот тебе игроки, работай с тем что есть!".

      2
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      Рейтинг: +2296

      СвинкаСправедливости > oyabun 3 часа назад

      Не можешь работать с тем, что есть? Не будешь работать с тем, кого хочешь.
      Если тренер не может объяснить Литвинову как играть в отборе, то что это за тренер такой и кого он может тренировать вообще? Каррере тоже выдали ребят в Т.О, когда стало ясно, что он даже Глушакова, Комбарова и Ещенко сделал незаменимыми.

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      Рейтинг: +24594

      JTherry > oyabun 2 часа назад

      за свою тренерскую карьеру (1973-1986) Анзор, "старый хрыч", тренировал лишь отстойные команды низшего дивизиона СССР и сборные Чада и Гвинеи, откуда ему знать, как правильно комплектовать современную команду в современных реалиях..?)) несет всякую чушь, а его ересь статисты из СМИ услужливо печатают, выдавая ее за "великие мысли"...

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      Рейтинг: +3069

      acor94 3 часа назад

      Во первых не "в Спартаке" , а "у нас". Редакторы, читайте статью, а не выдумывайте ересь. Вот на бомбардире точно всё делается через жопу и при одном условии.

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      Рейтинг: +14755

      Fusballer > acor94 38 минут назад

      Редакторы веделили частный случай)) А так получается, что Кавазашвили говорил в целом про российский футбол. И я согласен. Не понимаю, нафига сейчас наши клубы, любые, набирают пачками легионеров. И про тренеров тоже. Далеко не только в Спартаке такая ситуация.

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