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Кавазашвили: «В «Спартаке» все делается через жопу!»

11 августа 2022, 16:44
13

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал расторжение контракта с нападающим Педро Рошей.

«Роша ничем не запомнился, только фамилия проблеснула и всe. Все, кто покинул команду, были взяты ошибочно. Но это всe политика распределения мест в футбольном клубе «Спартак».

Команду должен строить тренер, а не президент, не технический директор, не спортивный директор. А они всe сварганили без старшего тренера, привезли футболистов, потратив приемлемую сумму. Должно быть всe наоборот.

О чем мы можем говорить, если у нас берут черт знает откуда главного тренера привозят, через семь месяцев его отпускают. О каких задачах и планах может идти речь?

За Рошу заплатили 12 миллионов евро? У нас все делается через жопу! У нас никто и ничего не считает. Тренер должен комплектовать команду, а не другие люди!» — сказал Кавазашвили.

  • «Спартак» купил Рошу в 2017 году за 12 миллионов евро.
  • Он провел 19 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
  • С августа 2021-го Роша находился в аренде в «Атлетико Паранаэнсе».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Роша Педро Кавазашвили Анзор
Комментарии (13)
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acor94
1660225971
Во первых не "в Спартаке" , а "у нас". Редакторы, читайте статью, а не выдумывайте ересь. Вот на бомбардире точно всё делается через жопу и при одном условии.
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oyabun
1660226014
Очень правильно про тренера сказал. У нас получается наоборот - привезли условного Абаскаля и показали "вот тебе игроки, работай с тем что есть!".
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nik55
1660229182
«Матч ТВ»----обсуждайте своих **** бо----й
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ААМ
1660229207
Что да, то да. Только это не былой Спартак, а нынешний СПАМ (мусор)
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Taps
1660229757
Кавазашвили: «В «Спартаке» все делается через жопу!» А может через бабский орган ?
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Vitaga
1660231404
эта жопа имеет конкретную фамилию - федун. пока жопа рулит так и будет
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Красногвардейчик
1660232149
А кавазашвили то прав....не предерёшься)))
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paracetamol
1660246821
Жаль не добавил, что свинскую опу!
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