«Спартак»: «Не рассчитываем на Урунова и Рошу»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поговорил о будущем игроков команды: Остона Урунова и Педро Роши.

«Урунов тренируется с молодежной командой. Весь тренировочный процесс мы обеспечили. Агент занимается его трудоустройством. Мы на него не рассчитываем. Роша не закрепился в Бразилии, он прилетает в понедельник – встретимся, поговорим.

Мы тоже на него не рассчитываем. Но надо понимать позицию футболиста. Если готовы совместно двигаться к разрыву контракта, то в этой ситуации необходимо договариваться», – сказал Мележиков.