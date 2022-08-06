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    «Спартак»: «Не рассчитываем на Урунова и Рошу»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поговорил о будущем игроков команды: Остона Урунова и Педро Роши.

    «Урунов тренируется с молодежной командой. Весь тренировочный процесс мы обеспечили. Агент занимается его трудоустройством. Мы на него не рассчитываем. Роша не закрепился в Бразилии, он прилетает в понедельник – встретимся, поговорим.

    Мы тоже на него не рассчитываем. Но надо понимать позицию футболиста. Если готовы совместно двигаться к разрыву контракта, то в этой ситуации необходимо договариваться», – сказал Мележиков.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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